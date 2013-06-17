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Ford, araçlarının dayanıklılık testleri için robot sürücüler kullanmaya başladı

5 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ford, araçlarının dayanıklılık testleri için robot sürücüler kullanmaya başladı

Ford, araçlarının dayanıklılık testleri için robot sürücüler kullanmaya başladı
Önde gelen büyük otomobil üreticilerinden Ford, araçlarının dayanıklılık testleri için üç yıldır geliştirildiği belirtilen robot sürücüler kullanmaya başladığını duyurdu.
Ford ve Autonomous Solutions şirketi tarafından geliştirilen sistem, GPS tabanlı olarak kameralar sayesinde tek bir merkez üzerinde kontrol edilebiliyor. Aynı anda sekiz arabaya kadar kontrol imkanı sağladığı belirtilen sistem, önceden belirlenmiş rota üzerinde gerekli pedal ve direksiyon harekelerini yerine getirerek, birçok farklı testin yapılmasına imkan verebiliyor.
Zorlu dayanıklılık testlerinin ortaya çıkardığı yüksek sarsıntı güçlerine sürücülerin çok fazla dayanamaması nedeniyle hazırlanan sistemin, aynı zamanda test sürecini de ciddi oranda kısaltabiliyor.
Yeni geliştirilen Robot sürücü sistemi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Ford, araçlarının dayanıklılık testleri için robot sürücüler kullanmaya başladı

http://www.engadget.com/2013/06/17/ford-deploys-robot-drivers-to-test-vehicle-durability-video/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
baysan240 5 yıl en beğenilen
kazadan sonra eline sopayı alıp anonim küfürler eşliğinde arabadan iniyormu ?
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byozan35 5 yıl
yokmu bizde yerli araba yapacak babayiğit
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Portraitclub 5 yıl
Asimoyu koysunlar içine ne gerek var bu kadar malzemeye
1 Yanıt Yanıtla
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SAİM. 5 yıl Portraitclub
batucan57

Asimoyu koysunlar içine ne gerek var bu kadar malzemeye

o daha merdiven çıkamıyor
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Nightmare70 5 yıl
Ford önce adam gibi bir araba yapmayı öğrensinde.. Yeni Focus berbat olmuş eskisini özletti o derece
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mladenbmv 5 yıl
testte birde ülkemizin guru olan fiat ları koysalar ortada ne robotu bulabilirler nede arabayı.
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kartal1000 5 yıl
O vites kolu değişik sektörlerde de kullanılabilir
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Carfreak 5 yıl
Robotu Lada'ya koysalar bilimadamlarını arabaya koyup duvara yollar
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aozgec 5 yıl
heralde bu robotun atası eski filmlerde kullanılan ve pedala basilmasini sağlayan tahta yada taş falan idi
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SonNn_ 5 yıl
Deli Yusuf bundan çok daha iyisini ıslıkla çalışanını 20 sene önce yapmıştı :)
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GrandLotus 5 yıl
Bunu neden yapmislar insan hauatinin yehlikede oldugu bir test degil ki
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Draqonn 5 yıl GrandLotus
GrandLotus

Bunu neden yapmislar insan hauatinin yehlikede oldugu bir test degil ki

Fazladan personele para vermek istemiyorlardır robot beleşe çalışıyor
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Jackson 5 yıl GrandLotus
GrandLotus

Bunu neden yapmislar insan hauatinin yehlikede oldugu bir test degil ki

Testte araçlar çok ciddi şekilde sallanıyor sürücüler bir yerden sonra dayanamaz sürekli dinlenmeleri gerekir bu şekilde kimsenin nazını çekmiyorlar
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goodorevil 5 yıl GrandLotus
GrandLotus

Bunu neden yapmislar insan hauatinin yehlikede oldugu bir test degil ki

Hocam sürekli İstanbul yollarında araç kullanmak elin Amerikalısını kasar.
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onur1971 5 yıl
İyi düşünmüş adamlar icinde test sürücüsü olsa adam bu kasislere sürekli girmekten hoşafa donerdi Kusmuk temizleme derdini sona erdirmişler
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suslu76 5 yıl
byozan35
yokmu bizde yerli araba yapacak babayiğit

yerli oto intihar olur
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Zenci Forvet 5 yıl
Ehliyeti var mıymış?
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