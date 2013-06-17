Ford, araçlarının dayanıklılık testleri için robot sürücüler kullanmaya başladı





Önde gelen büyük otomobil üreticilerinden Ford, araçlarının dayanıklılık testleri için üç yıldır geliştirildiği belirtilen robot sürücüler kullanmaya başladığını duyurdu.

Ford ve Autonomous Solutions şirketi tarafından geliştirilen sistem, GPS tabanlı olarak kameralar sayesinde tek bir merkez üzerinde kontrol edilebiliyor. Aynı anda sekiz arabaya kadar kontrol imkanı sağladığı belirtilen sistem, önceden belirlenmiş rota üzerinde gerekli pedal ve direksiyon harekelerini yerine getirerek, birçok farklı testin yapılmasına imkan verebiliyor.

Zorlu dayanıklılık testlerinin ortaya çıkardığı yüksek sarsıntı güçlerine sürücülerin çok fazla dayanamaması nedeniyle hazırlanan sistemin, aynı zamanda test sürecini de ciddi oranda kısaltabiliyor.

Yeni geliştirilen Robot sürücü sistemi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/06/17/ford-deploys-robot-drivers-to-test-vehicle-durability-video/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget