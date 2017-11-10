Ford fabrika işçilerine Iron Man tarzı dış iskelet giydirmeye başladı

Aslına bakılırsa "mekanik dış iskelet" kavramıyla yeni tanışmıyoruz. İlk başlarda çizgi romanlarda, TV şovlarında ve Iron Man gibi süper kahraman filmlerinde bir konsept olarak yer almış olsa da yavaş yavaş gerçek hayata adapte olmaya başlamış durumda. Örneğin belden aşağısı felçli insanların yürüyebilmesine yardımcı olmak için kullanıldığı gibi, yaşlıların dengesini kaybedip düşmelerini önlemek için de giyilebiliyor.

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Mekanik dış iskelet, yavaş yavaş bedensel olarak ağır işlerde çalışan işçilere güç vermek için de kullanılmaya başlıyor. Otomotiv devi Ford, fabrika işçilerinin bazılarını dış iskelet takımıyla donatarak bu düşünceyi hayata geçirmiş durumda. Ekso Bionics tarafından geliştirilen EksoVest adındaki dış iskelet 2.5 ila 7 kg arasında kaldırma kapasitesine sahip.

Bu rakam çok yüksek gibi görünmese de Ford bazı çalışanların işlerini yapmak için günde 4.600 kez, yılda ise bir milyon kez kollarını kaldırmak zorunda kaldıklarını söylüyor. EksoVest olarak adlandırılan giyilebilir teknoloji, görevlerini yapan çalışanların kolunu kaldırarak onlara destek oluyor. Şirket dış iskelet takımının, işçilerin çalışmalarını kolaylaştıracağını ve kas yorgunluğundan kaynaklanan yaralanma vakalarını azaltacağını söylüyor.

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2017/11/09/ford-exoskeleton-technology-pilot.html