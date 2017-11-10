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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford fabrika işçilerine Iron Man tarzı dış iskelet giydirmeye başladı

Ford, fabrikalarının montaj hattında çalışan işçilere mekanik dış iskelet giydirerek ağır işleri kolayca yapabilmelerini ve kas yorgunluğundan kaynaklanan yaralanma olaylarını azaltmayı hedefliyor.
1 yıl
8,1b
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22
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Aslına bakılırsa "mekanik dış iskelet" kavramıyla yeni tanışmıyoruz. İlk başlarda çizgi romanlarda, TV şovlarında ve Iron Man gibi süper kahraman filmlerinde bir konsept olarak yer almış olsa da yavaş yavaş gerçek hayata adapte olmaya başlamış durumda. Örneğin belden aşağısı felçli insanların yürüyebilmesine yardımcı olmak için kullanıldığı gibi, yaşlıların dengesini kaybedip düşmelerini önlemek için de giyilebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Ford, Çinli Zotye Auto ile ortak elektrikli araç üretecek"
Mekanik dış iskelet, yavaş yavaş bedensel olarak ağır işlerde çalışan işçilere güç vermek için de kullanılmaya başlıyor. Otomotiv devi Ford, fabrika işçilerinin bazılarını dış iskelet takımıyla donatarak bu düşünceyi hayata geçirmiş durumda. Ekso Bionics tarafından geliştirilen EksoVest adındaki dış iskelet 2.5 ila 7 kg arasında kaldırma kapasitesine sahip.
Bu rakam çok yüksek gibi görünmese de Ford bazı çalışanların işlerini yapmak için günde 4.600 kez, yılda ise bir milyon kez kollarını kaldırmak zorunda kaldıklarını söylüyor. EksoVest olarak adlandırılan giyilebilir teknoloji, görevlerini yapan çalışanların kolunu kaldırarak onlara destek oluyor. Şirket dış iskelet takımının, işçilerin çalışmalarını kolaylaştıracağını ve kas yorgunluğundan kaynaklanan yaralanma vakalarını azaltacağını söylüyor.

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2017/11/09/ford-exoskeleton-technology-pilot.html Yorum Yaz
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ykaya1983 1 yıl en beğenilen
Adamların işçilerine verdiği değere bak.Helal olsun gerçekten.
2 Yanıt Yanıtla +75
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Zafer Kemal 1 yıl
Evde perde takanlar bile o zorluğu anlayacaktır, yerinde bir uygulama.
3 Yanıt Yanıtla +63
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BekiRoRo 1 yıl Zafer Kemal
Zafer Kemal
Evde perde takanlar bile o zorluğu anlayacaktır, yerinde bir uygulama.

Neyseki Stor icad edildi.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Özger 1 yıl
Oreada çalışan hiç bir personel fıtık nedir bilmez bu saatten sonra.
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mc33 1 yıl
Elysium Filmini hatırlattı.
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faruk 1 yıl
Bazi arkadaşlar işçilere verilen değer diyerek gözlerimi yaşartıyor.
Dünyanın hiçbir yerinde insanlar karşılığında ödeyecekleri bedel yoksa sömürüden vazgeçmezler. Amerika ve Avrupa'da işçi tazminatları astronomik boyutlara varabilir. Kanunlar insan hayatını korumak üzere dizayn edilmiş ve o şekilde uygulanıyor. Bu nedenle yapılan yatırımlar aslında ileride ödenecek tazminatları engelliyor.
Ülkemizde de böyle yaptırımlar görürsek benzer yatırımları tüm işletmeler yapacaktır.
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KiriN 1 yıl
İleride askeri alanda da kullanılır ama zengin orduların öncü olması gerek
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axaxa 1 yıl
çok düşüncelilermiş gerçekten.
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Alisilin07 1 yıl
Çok mantıklı.
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Freeline 1 yıl
İyide kaslar daha az yorulacak bu durumda az çalışan kas azalmaz mı? Kas tembelliği oluşmaz mı?
2 Yanıt Yanıtla +1
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Draqonn 1 yıl Freeline
Freeline
İyide kaslar daha az yorulacak bu durumda az çalışan kas azalmaz mı? Kas tembelliği oluşmaz mı?

İyi ama bu her zaman kullanacağın bir şey değil ki sadece işte kullanıyorsun ve çıkarıyorsun o yüzden herhangi bir etkisi olmaz, sonuçta milyonlarca kişi kolunu hiç kaldırmadan masa başı iş yapıyor onlarda kas tembelliği oluşuyor mu, aynı şey.
Yanıtla +4
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Lego95 1 yıl Freeline
Freeline
İyide kaslar daha az yorulacak bu durumda az çalışan kas azalmaz mı? Kas tembelliği oluşmaz mı?

Hayır olmaz. Sebebine gelince sadece iş zamanlarında takılan ve vücut yorgunluğunu minimize eden bir sistem. Diğer zamanlarda normal olarak faliyet sürülüyor. Düşünün bankada sürekli oturan bir memur nasıl kas olarak bir aktivite de bulunmuyorsa bir işçi de beden gücüne duyacağı ihtiyacı azaltmış oluyor. Daha çok verim , daha az sorun sağlıyor.
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ykaya1983 1 yıl en beğenilen
Adamların işçilerine verdiği değere bak.Helal olsun gerçekten.
2 Yanıt Yanıtla +75
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medizinischen Labor 1 yıl ykaya1983
Orijinalden alıntı: ykaya1983

Adamların işçilerine verdiği değere bak.Helal olsun gerçekten.

Ford mu değer veriyor? Şimdi konuşturmayın insanı 1900'lerden beri işçilerini köle gibi çalıştırıp haklarını vermeyen bir kurumdan bahsediyoruz.Günümüzde hala işçisini eşşek gibi çalıştıran sayılı otomativ kurumlarındandır kendileri.
2 Yanıt Yanıtla +1
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ufuk-34JD58 1 yıl ykaya1983
ykaya1983
Adamların işçilerine verdiği değere bak.Helal olsun gerçekten.

adamların derdi, işçiden çok işlerinin hızlanması
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Zafer Kemal 1 yıl
Evde perde takanlar bile o zorluğu anlayacaktır, yerinde bir uygulama.
2 Yanıt Yanıtla +63
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BekiRoRo 1 yıl Zafer Kemal
Zafer Kemal
Evde perde takanlar bile o zorluğu anlayacaktır, yerinde bir uygulama.

Neyseki Stor icad edildi.
1 Yanıt Yanıtla +8
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arel.gr 1 yıl Zafer Kemal
Zafer Kemal
Evde perde takanlar bile o zorluğu anlayacaktır, yerinde bir uygulama.

perdenin zorluğu bilinmesine rağmen helâllık maaşallah pek + tıklanmış.
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Mendieta58 1 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam çinde üretilen bmw 5 serisinin videosunda bu tür bişey görmüştüm.Sırf bel ve kol değil bacaklarıda kapsıyordu sandalye gibi oluyordu,eğilerek çalışan insanlar için büyük kolaylık
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