Ford, Çinli Zotye Auto ile ortak elektrikli araç üretecek

Ford, Çinli otomobil üreticisi Zotye Auto ile 765 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Yapılan bu stratejik anlaşmayla birlikte iki şirket elektrikli araç üretmek için birlikte çalışacak. Yüzde 50-50 ortaklık modeliyle faaliyete başlayacak Zotye Ford Automobile Co. Ltd. şirketinin ilk hedefi Çin'in Zhejiang eyaletinde bir üretim tesisi kurmak.

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Üretilecek elektrikli araçlar yeni bir Çin markası altında sunulacak. Ülke şu anda dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı konumunda. Zotye zaten Çin'de yerel teşviklerden sonra fiyatı 9.000 doların altına düşen iki koltuklu E200 de dahil olmak üzere kendi elektrikli araçlarını satıyor. Şirket bu yıl Çin'de 22.500'den fazla kompakt elektrikli araç satmış durumda.

GM, Volkswagen ve Volvo'nun da Çin'de eletkrikli otomobi üretme planı var

Zotye Ford'un küçük otmobiller üzerine odaklanması bekleniyor. Çin'deki tamamen elektrikli ve benzinli-elektrikli hybrit araçların satışı, 2015 yılı boyunca yüzde 50 artarak 336.000 araca yükseldi. Yani bu da küresel talebin yüzde 40'ı demek. Ford, Çin'deki elektrikli ve hibrit otomobil pazarının 2025 yılına kadar yıllık 6 milyon satış rakamını yakalamasını beklediğini söylüyor.

Öte yandan Daimler AG bünyesinde yer alan Alman otomobil devi Mercedes Benz de Çinli bir ortakla elektrikli otomobiller yapıyor. General Motors ve Volkswagen'in içinde yer aldığı diğer global otomobil üreticilerinin de benzer girişimlerde bulunduğunu belirtelim. Çinli Geely Holding'in sahip olduğu Volvo Cars da 2019 yılından itibaren Çin'de elektrikli otomobil üretimine başlayacak.

http://www.reuters.com/article/us-ford-motor-china-electric-vehicle/ford-chinas-zotye-auto-invest-756-million-in-electric-vehicle-jv-idUSKBN1D81L4