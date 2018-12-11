Ford, ısıtmalı emniyet kemerinin patentini aldı

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Hatırlarsanız ısıtmalı direksiyon donanımı ilk hayatımıza girdiğinde pek çok kişi tarafından lüzumsuz bir özellik olarak değerlendirilmişti. Fakat zamanla benimsendi ve özellikle kış aylarında bazı kullanıcılar tarafından aranan bir özellik geldi. Yakın gelecekte buna benzer bir süreç yaşamamız muhtemel görünüyor. Çünkü Ford, ısıtmalı emniyet kemerlerinin patentini aldı.

ABD merkezli üretici, bu girişimiyle kışın dondurucu soğuğundan nefret edenlere yeni bir seçenek sunmayı hedefliyor. Bu projenin hayata geçmesi halinde araçtaki yolcuları hayata bağlayan emniyet kemeri aynı zamanda bir konfor unsuru haline gelecek. Isıtma özelliğine sahip emniyet kemerini takan kişi göğsünde hissettiği sıcaklıkla yoluna devam edecek.

Ford, ısıtmalı emniyet kemeri patentini almak için ABD Patent ve Marka Ofisi’ne 31 sayfalık başvuruda bulunmuş. Bu sayfalar incelendiğinde bu özellik için farklı konseptlerin değerlendirildiği göze çarpıyor. Fakat bu konseptlerin tamamı, temelinde aynı sistem ile çalışıyor. Yuvaya takılan kemer buradan aldığı güçle ısınmaya başlıyor. Isıtma sistemi sürücü ve yolcular tarafından kontrol edilebiliyor.

Ford’un bu özelliği hayata geçirip geçirmeyeceği henüz bilinmiyor. Üretime geçilmesi halinde ısıtmalı emniyet kemerlerinin yalnızca Lincoln modellerinde ve Ford’un üst seviye modellerinde kullanılacağı düşünülüyor.