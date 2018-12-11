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Ford, ısıtmalı emniyet kemerinin patentini aldı

Yeni otomobil kokusunu yok etmek gibi ilginç projelerle karşımıza çıkan Ford yine şaşırtmadı. ABD merkezli üretici bu kez ısıtmalı emniyet kemerlerinin patentini aldı. Detaylar haberimizde...
5 ay
5,6b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford, ısıtmalı emniyet kemerinin patentini aldı
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Hatırlarsanız ısıtmalı direksiyon donanımı ilk hayatımıza girdiğinde pek çok kişi tarafından lüzumsuz bir özellik olarak değerlendirilmişti. Fakat zamanla benimsendi ve özellikle kış aylarında bazı kullanıcılar tarafından aranan bir özellik geldi. Yakın gelecekte buna benzer bir süreç yaşamamız muhtemel görünüyor. Çünkü Ford, ısıtmalı emniyet kemerlerinin patentini aldı.

ABD merkezli üretici, bu girişimiyle kışın dondurucu soğuğundan nefret edenlere yeni bir seçenek sunmayı hedefliyor. Bu projenin hayata geçmesi halinde araçtaki yolcuları hayata bağlayan emniyet kemeri aynı zamanda bir konfor unsuru haline gelecek. Isıtma özelliğine sahip emniyet kemerini takan kişi göğsünde hissettiği sıcaklıkla yoluna devam edecek.

Ford, ısıtmalı emniyet kemeri patentini almak için ABD Patent ve Marka Ofisi’ne 31 sayfalık başvuruda bulunmuş. Bu sayfalar incelendiğinde bu özellik için farklı konseptlerin değerlendirildiği göze çarpıyor. Fakat bu konseptlerin tamamı, temelinde aynı sistem ile çalışıyor. Yuvaya takılan kemer buradan aldığı güçle ısınmaya başlıyor. Isıtma sistemi sürücü ve yolcular tarafından kontrol edilebiliyor.

Ford’un bu özelliği hayata geçirip geçirmeyeceği henüz bilinmiyor. Üretime geçilmesi halinde ısıtmalı emniyet kemerlerinin yalnızca Lincoln modellerinde ve Ford’un üst seviye modellerinde kullanılacağı düşünülüyor.


https://www.motor1.com/photo/3679794/ford-heated-seat-belt-patent-buckle/ Yorum Yaz
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kymelria 5 ay en beğenilen
Kimisi emniyet kemerini bulur patent almaz, kimisi de ısıtıcının patentini alır.
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danner 5 ay kymelria
Benim bildiğim patent i alıyor ama ücret istemiyor Volvo.
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Sönmeyen Arıza Lambası. 5 ay
50 bin km sonra bozulsun. Sonra arıza lambası yaksın bir tarafta. Onarım için de 2 bin lira verelim.
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yksln 5 ay
Yakında vibrasyonlu birşeyler çıkarsa şaşırmamak lazım
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aycibin 5 ay
ısıtmalı direksiyon mantıklı çünkü çıplak elle dokunuluyor.kışın koltuğa montla oturmuşken kemer sıcak olsa nolur olmasa nolur
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fathTR 5 ay
Ilık su fışkırtan, ısıtmalı kapaklı klozet de istiyorum...
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Emre.isikgoz 5 ay
Isıtmalı sinyal kolu da yakında gelir herhalde bu gidişle
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iquique 5 ay
Isıtmalı vites kolu da isteriz

Böyle gereksiz donanım yerine ısıtmalı ön cam lazım. Bunun tüm arabalarda standart olması gerek. Kış günlerinde cam kazımaktan kurtulurduk.
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ymhaslaman 5 ay
Isıtmalı sürücü destekleri güzel şeyler ama benim uykumu getiriyor. O yüzden kullanamıyorum.
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RaptorFX 5 ay
Ayarı biraz yüksek tutsan kocaman bir "Maşallah"ımız olur.
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deoks 5 ay
Kutuplarda mı araba kullanıyorsunuz nedir? Isıtmalı emniyet kemeri nedir ya :D
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lordlevent 5 ay
hemen patent al sonra millete sat, biraz volvo gibi olun be, patent davasına gelişmeler son kullanıcıya ulaşmakta zaman kaybediyor.
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TheNewAtilla 5 ay
Emniyet kemeri yüzünden üşüyen var mı veya emniyet kemernin sizi ısıtabileceğine gerçekten inanan var mı
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