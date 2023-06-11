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    Ford, elektrikli araçlar için tavana monte yedek batarya sistemi tasarladı

    ABD'li otomotiv devi Ford, elektrikli araçların tavanına monte edilen yedek batarya sistemi geliştirdi. Patenti alınan çözüm, şarj istasyonlarına erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde kurtarıcı olabilir.
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    Ford elektrikli araçlar için tavana monte yedek batarya tasarladı Tam Boyutta Gör
    Ford, araç tavanına yedek batarya yerleştirilmesine olanak tanıyan bir sistemin patentini aldı. ABD'li otomotiv devi bu sayede elektrikli otomobillerin menzilini artırmayı ve şarj istasyonlarının seyrek olduğu bölgelerde sürücülerin elini rahatlatmayı hedefliyor. Konuyla ilgili bazı önemli detaylar internete düştü.

    ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin kayıtlarında, Ford Bronco tarzı bir aracı gösteren bir patent tespit edildi. SUV tipindeki otomobilin sıra dışı bir port bagaja sahip olduğu görülüyor. Arkasından şarj kablosu çıkan kutunun içinde yedek batarya var. Akıllı telefonlarımızı şarj etmek için kullandığımız powerbank çözümüne benzetebiliriz.

    Ford elektrikli araçlar için tavana monte yedek batarya tasarladı Tam Boyutta Gör

    Soğutma ve koruma çözümleri de düşünüldü

    Patent açıklamasına göre yedek batarya, şarj istasyonlarının az bulunduğu bölgelere yapılacak seyahatlerden önce araca monte edilebilir. Ford, tavan ünitesini batarya paketini soğutacak hava kanallarıyla donatmayı da planlıyor.

    Ford elektrikli araçlar için tavana monte yedek batarya tasarladı Tam Boyutta Gör

    Şirket ayrıca muhafazanın içine su veya toz girmesini önlemek için kutuyu uzaktan kumandalı valflerle donatmayı da düşünmüş. Tavan ünitesi poliüretan köpükten yapılacak. Bu da termal enerji seviyesinin yönetilmesine ve iç kısmın serin tutulmasına yardımcı olacak.

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    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

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