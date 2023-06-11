Ford, elektrikli araçlar için tavana monte yedek batarya sistemi tasarladı

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin kayıtlarında, Ford Bronco tarzı bir aracı gösteren bir patent tespit edildi. SUV tipindeki otomobilin sıra dışı bir port bagaja sahip olduğu görülüyor. Arkasından şarj kablosu çıkan kutunun içinde yedek batarya var. Akıllı telefonlarımızı şarj etmek için kullandığımız powerbank çözümüne benzetebiliriz.
Soğutma ve koruma çözümleri de düşünüldü
Patent açıklamasına göre yedek batarya, şarj istasyonlarının az bulunduğu bölgelere yapılacak seyahatlerden önce araca monte edilebilir. Ford, tavan ünitesini batarya paketini soğutacak hava kanallarıyla donatmayı da planlıyor.
Şirket ayrıca muhafazanın içine su veya toz girmesini önlemek için kutuyu uzaktan kumandalı valflerle donatmayı da düşünmüş. Tavan ünitesi poliüretan köpükten yapılacak. Bu da termal enerji seviyesinin yönetilmesine ve iç kısmın serin tutulmasına yardımcı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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