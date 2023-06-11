Ford, elektrikli araçlar için tavana monte yedek batarya sistemi tasarladı

Tam Boyutta Gör Ford, araç tavanına yedek batarya yerleştirilmesine olanak tanıyan bir sistemin patentini aldı. ABD'li otomotiv devi bu sayede elektrikli otomobillerin menzilini artırmayı ve şarj istasyonlarının seyrek olduğu bölgelerde sürücülerin elini rahatlatmayı hedefliyor. Konuyla ilgili bazı önemli detaylar internete düştü.

SpaceX, 14 yaşındaki bir dehayı işe aldı: Peki kim bu çocuk? 1 gün önce eklendi

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin kayıtlarında, Ford Bronco tarzı bir aracı gösteren bir patent tespit edildi. SUV tipindeki otomobilin sıra dışı bir port bagaja sahip olduğu görülüyor. Arkasından şarj kablosu çıkan kutunun içinde yedek batarya var. Akıllı telefonlarımızı şarj etmek için kullandığımız powerbank çözümüne benzetebiliriz.

Tam Boyutta Gör

Soğutma ve koruma çözümleri de düşünüldü

Patent açıklamasına göre yedek batarya, şarj istasyonlarının az bulunduğu bölgelere yapılacak seyahatlerden önce araca monte edilebilir. Ford, tavan ünitesini batarya paketini soğutacak hava kanallarıyla donatmayı da planlıyor.

Tam Boyutta Gör

Şirket ayrıca muhafazanın içine su veya toz girmesini önlemek için kutuyu uzaktan kumandalı valflerle donatmayı da düşünmüş. Tavan ünitesi poliüretan köpükten yapılacak. Bu da termal enerji seviyesinin yönetilmesine ve iç kısmın serin tutulmasına yardımcı olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Ford elektrikli araçlar için tavana monte yedek batarya tasarladı