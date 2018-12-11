Sınıfının ilk örneği elektrikli karavan: Iridium E Mobil

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Elektrikli araç teknolojisi geliştikçe dönüşümün yaşandığı alanlar da genişlemeye devam ediyor. Otomobiller, ticari araçlar ve motosikletler derken bir elektrikliye geçiş haberi de karavan sektöründen geldi. İki Alman şirket, dünyanın ilk elektrikli motokaravanını piyasaya sürmek için kolları sıvadı.

Motokaravan üreticisi WOF ve elektrikli araç teknolojileri geliştiren EFA-S, Iridium E Mobil adı verilen elektrikli motokaravanın üretimi için bir araya geldi. Aracı önümüzdeki ay Stuttgart’taki bir fuarda görücüye çıkarmaya hazırlanan ikili, motokaravanın üretim versiyonunu 2019 yılı içerisinde satışa sunacak.

200 km menzil sunacak

Fiat Ducato gibi ticari araç şasileri üzerine geliştirilecek elektrikli motokaravan hakkında verilen bilgi şimdilik oldukça kısıtlı. Alman basınında çıkan haberler Iridium E Mobil’deki elektrikli aktarma organlarının bir senkron motor, lityum iyon batarya ve EFA-S tarafından geliştirilen batarya yönetim sisteminden oluşacağını söylüyor. 200 km menzil sunması beklenen elektrikli motokaravanın batarya kapasitesi ve ne kadar sürede şarj olacağı henüz bilinmiyor.

İşlerin yolunda gitmesi halinde önümüzdeki yıl üretim bandına çıkacak Iridium E Mobil, sınıfının ilk elektrikli temsilcisi olacak. Nissan daha önce tamamen elektrikli karavan modelini tanıtmıştı. Fakat bu araç e-NV200 van modeli üzerine geliştirildiği için daha küçük sınıfta yer alıyor.

https://www.golem.de/news/iridium-e-mobil-das-wohnmobil-bekommt-einen-elektromotor-1812-138088.html