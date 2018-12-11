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Sınıfının ilk örneği elektrikli karavan: Iridium E Mobil

Otomotiv sektöründeki elektrik dönüşümü karavan sektöründe de kendini hissettirmeye başladı. İki Alman üretici, sınıfının ilk elektrikli motokaravanını 2019'da satışa sunmak için kolları sıvadı.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Sınıfının ilk örneği elektrikli karavan: Iridium E Mobil
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Görsel temsilidir
Elektrikli araç teknolojisi geliştikçe dönüşümün yaşandığı alanlar da genişlemeye devam ediyor. Otomobiller, ticari araçlar ve motosikletler derken bir elektrikliye geçiş haberi de karavan sektöründen geldi. İki Alman şirket, dünyanın ilk elektrikli motokaravanını piyasaya sürmek için kolları sıvadı.

Motokaravan üreticisi WOF ve elektrikli araç teknolojileri geliştiren EFA-S, Iridium E Mobil adı verilen elektrikli motokaravanın üretimi için bir araya geldi. Aracı önümüzdeki ay Stuttgart’taki bir fuarda görücüye çıkarmaya hazırlanan ikili, motokaravanın üretim versiyonunu 2019 yılı içerisinde satışa sunacak.

200 km menzil sunacak 

Fiat Ducato gibi ticari araç şasileri üzerine geliştirilecek elektrikli motokaravan hakkında verilen bilgi şimdilik oldukça kısıtlı. Alman basınında çıkan haberler Iridium E Mobil’deki elektrikli aktarma organlarının bir senkron motor, lityum iyon batarya ve EFA-S tarafından geliştirilen batarya yönetim sisteminden oluşacağını söylüyor. 200 km menzil sunması beklenen elektrikli motokaravanın batarya kapasitesi ve ne kadar sürede şarj olacağı henüz bilinmiyor.

İşlerin yolunda gitmesi halinde önümüzdeki yıl üretim bandına çıkacak Iridium E Mobil, sınıfının ilk elektrikli temsilcisi olacak. Nissan daha önce tamamen elektrikli karavan modelini tanıtmıştı. Fakat bu araç e-NV200 van modeli üzerine geliştirildiği için daha küçük sınıfta yer alıyor.


https://www.golem.de/news/iridium-e-mobil-das-wohnmobil-bekommt-einen-elektromotor-1812-138088.html Yorum Yaz
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_köle_ 5 ay en beğenilen
aracın üstünü güneş panelleriyle kaplasalardı bari yolda giderken üç beş bişey katardı menzile.
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Fiat S.p.A. 5 ay
Kendinizi yormayın Türkiye için değil zaten, Türkler yan şehire bile gidecek durumu yok bide karavanla doğaya kampa gidecek he?
Yaw he he, önce ayın sonunu getirsinde belki 3018 yılında karavan kamp yaparlar
Kendinizi yormayın Türkiye için değil zaten, Türkler yan şehire bile gidecek durumu yok bide karavanla doğaya kampa gidecek he?Yaw he he, önce ayın sonunu...
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Yanıtla +8
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Sönmeyen Arıza Lambası. 5 ay
Bizden uzak olsun. Karavan demek özgürlük demek. 200 km menzil ile neyin özgürlüğü? Bize şundan verin bir tane.
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1 Yanıt Yanıtla
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Haplo 5 ay
Fiyat önemli, yine de hiç ama hiç olumlu beklentiler içerisinde değilim. Ne kadar elektrikli araç varsa piyasada, sanki yüzbinlerce lira bayılınca elektrik bedavaya geliyormuş gibi pazarlıyorlar. O kadar para vereceğime kömür kazanı bağlar buharla giderim daha iyi.
Bu arada Türkiye'de de karavan kültürü oluşmaz. Büyük rantlar var bu sektörün oluşmasını engelleyen. Karavanlar "özel amaçlı taşıt" kategorisinde değerlendiriliyor. Aynı kategoride diğer hangi "özel amaçlı taşıt"lar var derseniz, ambulanslar ve itfaiyeler gibi kaza riski yüksek araçlar bu kategoriye dahiller. Bu sebeple karavanınızın zorunlu trafik sigortası kayıtlı bulunduğunuz şehire de bağlı olarak yıllık 1500-2000 liralardan başlayıp 7000-7500 lirayı bulabiliyor. Düpedüz soygun.
sbm.org.tr/...
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Seyrim 5 ay
Hayalim..
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Fiat S.p.A. 5 ay
Kendinizi yormayın Türkiye için değil zaten, Türkler yan şehire bile gidecek durumu yok bide karavanla doğaya kampa gidecek he?
Yaw he he, önce ayın sonunu getirsinde belki 3018 yılında karavan kamp yaparlar
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deniz_sea 5 ay
200km ile geliştirmeye başlasınlarda iş sidik yarışına dönünce ben daha uzun menzillisini yaptım diyen olur zaten...
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_köle_ 5 ay en beğenilen
aracın üstünü güneş panelleriyle kaplasalardı bari yolda giderken üç beş bişey katardı menzile.
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grafman09 5 ay
Taş devri çizgi filmindeki gibi, ayaklarımızla hakerek ettirsek, hem spor yapmış olur, hemde daha sağlıklı bireyler oluruz... :) Yada pedal bastıkça 10 katı hızlanma saylayacak bir mekanizma olabilir.. Çocukların oyuncak arabalarında olan sistem aslında,, durdurmayı çözersek bence tutar..
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Father Torque 5 ay
Öncelikle elektrikli karavan fikri çok güzel. Şu anda mevcut karavanlardan biriyle doğaya çıksanız elektrik büyük bir dert ama böylesi bir aracın kendisi zaten yürüyen bir batarya olunca bu sorun da kendiliğinden çözülmüş olur diyecektim ki aracın sadece 200km menzili olduğunu okuyunca hayal kırıklığına uğradım. Neyse bunda da arkaya çekilebilir bir jeneratör koyarız, ormanda onunla şarj ederiz.
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KalemKolik 5 ay
200km tam bir komedi :)
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