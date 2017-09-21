Ford marka araçlar HoloLens ile tasarlanmaya başladı

Microsoft'un HoloLens artırılmış gerçeklik sisteminin ilk endüstriyel uygulayıcılarından biri Ford oldu. Şirket HoloLens'i yeni araçlarının tasarımına yardımcı olması için kullanıyor. Ford hologram başlıkla denemeler yapıyordu ve şimdi kullanımını genişletmek için pilot aşamasının ötesine geçildi.

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Ford'un tasarımcıları HoloLens kullanrak araç modellerinde meydana gelen değişiklikleri artırılmış gerçeklik yardımıyla görselleştirmenin bir yolunu bulmuş durumda. Değişiklikler mevcut fiziksel aracın üzerine hızla uygulanabiliyor. Böylece tasarımcılar düşüncelerini doğrudan gerçek bir otomobilde görme şansına sahip oluyor.

Otomobil tasarımında HoloLens teknolojisinden faydalanmak, kil (clay) modellerden daha pratik ve yararlı olabilir. Kil modeller hala Ford tarafından kullanılıyorsa da artırılmış gerçeklik modellemesi yavaş yavaş bunun yerini alacak gibi görünüyor. Aşağıdaki videoyu izleyerek Ford tasarımcılarının HoloLens sisteminden nasıl faydalandıklarını görebilirsiniz.