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Ford marka araçlar HoloLens ile tasarlanmaya başladı

Ford, Microsoft'un artırılmış gerçeklik sistemini endüstriyel anlamda kullanan ilk şirketlerden biri oldu. Otomotiv devinin tasarımcıları artık araçları HoloLens ile tasarlıyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un HoloLens artırılmış gerçeklik sisteminin ilk endüstriyel uygulayıcılarından biri Ford oldu. Şirket HoloLens'i yeni araçlarının tasarımına yardımcı olması için kullanıyor. Ford hologram başlıkla denemeler yapıyordu ve şimdi kullanımını genişletmek için pilot aşamasının ötesine geçildi.
Ayrıca Bkz. "Karşınızda yeni Volvo XC40"
Ford'un tasarımcıları HoloLens kullanrak araç modellerinde meydana gelen değişiklikleri artırılmış gerçeklik yardımıyla görselleştirmenin bir yolunu bulmuş durumda. Değişiklikler mevcut fiziksel aracın üzerine hızla uygulanabiliyor. Böylece tasarımcılar düşüncelerini doğrudan gerçek bir otomobilde görme şansına sahip oluyor.
Otomobil tasarımında HoloLens teknolojisinden faydalanmak, kil (clay) modellerden daha pratik ve yararlı olabilir. Kil modeller hala Ford tarafından kullanılıyorsa da artırılmış gerçeklik modellemesi yavaş yavaş bunun yerini alacak gibi görünüyor. Aşağıdaki videoyu izleyerek Ford tasarımcılarının HoloLens sisteminden nasıl faydalandıklarını görebilirsiniz.

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catador 1 yıl
Hikaye
youtube.com/...
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Guest-38F9BBB0B 1 yıl
ctrl + alt + del tuşlarını göremedim.
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aLLyC 1 yıl
Kötü Windows yoktur, az RAM vardir.
10 dakikda tasarlarsın 3 ayda Render edemez artik.
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tolgabes64 1 yıl
Kank. Çizdik ettik de arada sen Ctrl + s basmayı unutma
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kadirirdem 1 yıl
daha iyi tasarımlar görebiliriz
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Lego95 1 yıl
Windows çalışmayı durdurdu hatası gelirse ne yapacaklar ?
Şaka bir yana Ford yenilik konusunda ciddi yatırımlara hep açık bir politika izlemekte tebrik ediyorum . Böylelikle saçma sapan tasarım yerine güzel tasarımlar gelir her markanın uygulaması gerek. Ayrıca o Mondeo sanırım ön yüzü o mavi hologram şeklinde olursa da efsane olur.
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