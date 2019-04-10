Audi e-Tron'un enerji tüketimi ve menzili hayal kırıklığı yarattı

Audi'nin elektrikli SUV'si e-Tron, Mayıs ayında showroomlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Aracın menzil bakımından Tesla Model X'e rakip olması bekleniyordu ancak beklentiler boşa çıktı. EPA'nın verilerine göre Audi e-tron, 328 kilometre menzile sahip.

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Yani bu da 474 kilometre menzil sunan Model X ile arasında ciddi bir fark olduğunu gösteriyor. EPA ayrıca Audi e-tron'un 74 MPGe enerji tüketimi değerine sahip olduğunu açıkladı. Lüks SUV bu açından da Model X ve Jaguar I-Pace modellerinin gerisinde kaldı.

Bataryası hızlı şarj oluyor

İyi haber ise e-tron’daki 95 kWh'lık bataryanın DC hızlı şarj aleti kullanılarak 30 dakikada yüzde 80’e kadar şarj edilebilmesi. Audi e-tron 355 beygir güç üretebilen iki elektrik motoru taşıyor.

Bunun yeterli olmaması durumunda 8 saniyeliğine aracın gücünü 402 beygire çıkaran bir güçlendirme modu da var. Araç sadece 5.5 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Audi e-tron'un başlangıç fiyatı ise 74.800 dolar.