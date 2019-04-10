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Audi e-Tron'un enerji tüketimi ve menzili hayal kırıklığı yarattı

Alman otomobil devi Audi'nin ilk tam elektrikli otomobili e-Tron'un menzil ve enerji tüketimi değerleri rakiplerinin gerisinde kaldı. Aracın iyi yönü ise diğer modellere kıyasla hızlı şarj edilmesi.
1 ay
4,7b
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12
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Audi'nin elektrikli SUV'si e-Tron, Mayıs ayında showroomlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Aracın menzil bakımından Tesla Model X'e rakip olması bekleniyordu ancak beklentiler boşa çıktı. EPA'nın verilerine göre Audi e-tron, 328 kilometre menzile sahip.
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Yani bu da 474 kilometre menzil sunan Model X ile arasında ciddi bir fark olduğunu gösteriyor. EPA ayrıca Audi e-tron'un 74 MPGe enerji tüketimi değerine sahip olduğunu açıkladı. Lüks SUV bu açından da Model X ve Jaguar I-Pace modellerinin gerisinde kaldı.

Bataryası hızlı şarj oluyor

İyi haber ise e-tron’daki 95 kWh'lık bataryanın DC hızlı şarj aleti kullanılarak 30 dakikada yüzde 80’e kadar şarj edilebilmesi. Audi e-tron 355 beygir güç üretebilen iki elektrik motoru taşıyor.
Bunun yeterli olmaması durumunda 8 saniyeliğine aracın gücünü 402 beygire çıkaran bir güçlendirme modu da var. Araç sadece 5.5 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Audi e-tron'un başlangıç fiyatı ise 74.800 dolar

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elcas 1 ay en beğenilen
kimin yaptığına bakarsak onda da bir hile yapmışlardır. gerçek menzil 100
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Moueson 1 ay
Tesla yaparken diğerleri anca izler
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dfk24 1 ay
Taklitler aslını yüceltir
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DH Misafiri 1 ay
almanlarda anlıyacak kimin Patron olduğunu eninde sonunda
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alaz1903 1 ay
Pil teknolojileri başka bir boyuta geçene kadar Hybrid araç seçeneği en mantıklısı. Elektrikli kullanan bir arkadaşım var, ayda bir iki defa hazırlıksız yakalanıp yolda kaldığı oluyor. Hybrid'de böyle sorunlkar yaşamazsınız.
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OverClocK1ng 1 ay
Fiyata bak. Sonra da Tesla ile dalga geçerler. Menzil de cabası...
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elcas 1 ay en beğenilen
kimin yaptığına bakarsak onda da bir hile yapmışlardır. gerçek menzil 100
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Elsa 1 ay
Fiyat çoook pahalı. Chevrolet Bolt EV aynı mesafeyi 38 bin dolarda sunuyor. Opel Ampera bile 4 yıl önce bu mesafelere ulaşıyordu, çok daha ucuza.
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ardicli2000 1 ay
LPG deposu da bu kadar gidiyor. Bir de üstüne benzinlikte 15 dk bekliyorum. Oto parkımda akşam eve giderken fişe takarım. Sabah tekrardan devam ederim. Zor bir şey değil. Ama bir SUV'un şehirler arası yol yapacağı göz önüne alınmalı. Madem teknolojin daha yetersiz golf ü az kalıplaştır, yükselt, sağına soluna batarya koy, 355 yerine de 200 bg lik motor koy tmmdır. Neden böyle işe yarayacak ürünleri sonradan getirirler anlamıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +2
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fotifoti 1 ay ardicli2000
Çünkü henüz bu araçlar senin benim için değil, parası olan İçin yapılıyor . Tabana hitap edecek (alınma yani sürünüyoruz) araçlara daha var. Teknoloji henüz butik kullanıma izin veriyor. Yine de isteyene her Alman markanın hibriti var.
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etusch 1 ay
Hemen her açıdan Tesla model x in gerisinde kalmış. Ama eminim içi ondan iyidir. Zamanla gelişecek doğal olarak. İl seferde mükemmel olamazsın.
Tesla model s ve x dışardan güzel ama içerden ben beğenmiyorum. Zaten onlar da eksiğin farkında olduklarından Volvo nun iç mekân şefini transfer ettiler.
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Musty3535123 1 ay
tesla kaç senedir araç yapıp satıyor, geç kaldılar geç..
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dfk24 1 ay
Taklitler aslını yüceltir
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Moueson 1 ay
Tesla yaparken diğerleri anca izler
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Otomobil, elektrikli araç ve
6 etiket daha EPA audi e-tron menzil Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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