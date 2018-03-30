Ford, trafik sorununu çözmek için Blockchain ve kripto paralardan faydalanabilir

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ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından paylaşılan patent başvuru belgelerine göre Amerikan otomobil üreticisi Ford, trafik tıkanıklığını çözmek için Blockchain teknolojisinden faydalanmayı planlıyor. Üstelik 16 Eylül 2017 tarihinde sunulan patent belgelerine göre şirket Blockchain'in yanı sıra bir çeşit kripto para ile de sistemini destekleyecek.





Bireysellik arka plana itiliyor

Ford'un patent başvurusuna göre trafik problemlerinin meydana gelmesindeki en büyük etken sürücülerin bireysel seyahat sürelerini göz önünde bulundurmaları. Yani ortak bir yol üzerinde hareket eden araçların bir topluluk olarak değerlendirilirse ve bu topluluktaki her bir araç için en kısa seyahat süresi hedeflenirse trafik tıkanıklıkları önemli ölçüde azalabilir. Bu fikir ile yola çıkan Ford, İş Birliği İçinde Yönetilen Birleşme ve Geçiş Sistemi(CMMP)'nin patentini almış durumda.





Şirketin patentlediği CMMP sistemine göre araçlar yolculuk boyunca birbirleriyle iletişim halinde olacak ve boş olan şeritlerde araçların daha hızlı hareket etmesi, trafiğin tıkanmaması adına bazı araçlara geçiş üstünlüğü tanınması gibi kararlar ortak olarak sistem tarafından alınacak. Böylece bireysellik arka plana itilirken yoldaki araçların harcadıkları zaman da azaltılacak.





Geçiş önceliği için ödeme yapılacak

Öte yandan Ford bu sistem için de bir çeşit kripto para birimine de yer vermek istiyor. Ford'un sistemde yer vereceği birim aslında yetkilendirme ve sistemin aldığı kararları doğrulama için kullanılacak. Buna ek olarak birim sürücü kredisi olarak da kullanılabilecek. Örneğin acil bir işi olan sürücüler Ford'un sağladığı bu kripto parayı trafikteki diğer araçlara ödeyip geçiş önceliği kazanabilecek. Bu sayede acil bir işi olmayan ve trafikte biraz daha fazla zaman geçirebilecek durumda olan sürücüler geçiş önceliğini diğer araçlara tanıyarak kripto para elde edecek.





Tabi böyle bir sistemin patentlenmesi onun mutlaka kullanılacağı anlamına gelmiyor. Kaldı ki mevcut otomobil teknolojileri göz önünde bulundurulduğunda bu sistemin günümüz şartlarında kullanılması pek de mümkün değil. Bununla birlikte önde gelen bir otomobil üreticisinin Blockchain teknolojisine yeni kullanım alanları kazandırmak için yaptığı çalışmalar teknolojinin geleceği adına heyecan verici.

https://www.coindesk.com/ford-patent-envisions-car-car-crypto-transactions/