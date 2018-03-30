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Ford, trafik sorununu çözmek için Blockchain ve kripto paralardan faydalanabilir

Amerikan otomobil üreticisi Ford, trafik tıkanıklığı problemini çözmek için kripto paraları ve Blockchain teknolojisini içeren bir sistem üzerinde çalışıyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Ford, trafik sorununu çözmek için Blockchain ve kripto paralardan faydalanabilir
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ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından paylaşılan patent başvuru belgelerine göre Amerikan otomobil üreticisi Ford, trafik tıkanıklığını çözmek için Blockchain teknolojisinden faydalanmayı planlıyor. Üstelik 16 Eylül 2017 tarihinde sunulan patent belgelerine göre şirket Blockchain'in yanı sıra bir çeşit kripto para ile de sistemini destekleyecek. 


Bireysellik arka plana itiliyor  

Ford'un patent başvurusuna göre trafik problemlerinin meydana gelmesindeki en büyük etken sürücülerin bireysel seyahat sürelerini göz önünde bulundurmaları. Yani ortak bir yol üzerinde hareket eden araçların bir topluluk olarak değerlendirilirse ve bu topluluktaki her bir araç için en kısa seyahat süresi hedeflenirse trafik tıkanıklıkları önemli ölçüde azalabilir. Bu fikir ile yola çıkan Ford, İş Birliği İçinde Yönetilen Birleşme ve Geçiş Sistemi(CMMP)'nin patentini almış durumda.


Şirketin patentlediği CMMP sistemine göre araçlar yolculuk boyunca birbirleriyle iletişim halinde olacak ve boş olan şeritlerde araçların daha hızlı hareket etmesi, trafiğin tıkanmaması adına bazı araçlara geçiş üstünlüğü tanınması gibi kararlar ortak olarak sistem tarafından alınacak. Böylece bireysellik arka plana itilirken yoldaki araçların harcadıkları zaman da azaltılacak.


Geçiş önceliği için ödeme yapılacak 

Öte yandan Ford bu sistem için de bir çeşit kripto para birimine de yer vermek istiyor. Ford'un sistemde yer vereceği birim aslında yetkilendirme ve sistemin aldığı kararları doğrulama için kullanılacak. Buna ek olarak birim sürücü kredisi olarak da kullanılabilecek. Örneğin acil bir işi olan sürücüler Ford'un sağladığı bu kripto parayı trafikteki diğer araçlara ödeyip geçiş önceliği kazanabilecek. Bu sayede acil bir işi olmayan ve trafikte biraz daha fazla zaman geçirebilecek durumda olan sürücüler geçiş önceliğini diğer araçlara tanıyarak kripto para elde edecek.


Tabi böyle bir sistemin patentlenmesi onun mutlaka kullanılacağı anlamına gelmiyor. Kaldı ki mevcut otomobil teknolojileri göz önünde bulundurulduğunda bu sistemin günümüz şartlarında kullanılması pek de mümkün değil. Bununla birlikte önde gelen bir otomobil üreticisinin Blockchain teknolojisine yeni kullanım alanları kazandırmak için yaptığı çalışmalar teknolojinin geleceği adına heyecan verici. 


https://www.coindesk.com/ford-patent-envisions-car-car-crypto-transactions/ Yorum Yaz
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Tygris85 1 yıl en beğenilen
hay kripto parasına, her gün temiz %10 saplanıyor, iflas ettim, birde sanki gelecek varmış gibi bu haberleri görünce elim ayağım titriyor :D
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Deli333 1 yıl
teknoloji çağının vebası oldu bu da, yeni çıkan herşeyi teknolojik bir isimle abartmak, her yere kitlemeye çalışmak.
örneğin : yapay zeka, machine learning, kripto para.
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MaDMaxiBo 1 yıl
Saçma bir fikir olmuş. Tam Amerikan işi.
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sniper23 1 yıl
İyi güzel de bunu zaten otonom araçlar yapabilir.
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200ugececekaga 1 yıl
Kroyum ama para bende'ciler bunu begendi :)
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Rajeesh 1 yıl
ne yapıcaklar, yol veren arabaya 5 dolar bahşiş mi göndericez blockchain ile :D
edit: oha haberi okumadan yorum atmıştım ciddi çıktı HAHAHHA
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khytr89 1 yıl
abi öyle bir şey olsa arabayı otoban sol şerite park ederim
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Tygris85 1 yıl en beğenilen
hay kripto parasına, her gün temiz %10 saplanıyor, iflas ettim, birde sanki gelecek varmış gibi bu haberleri görünce elim ayağım titriyor :D
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