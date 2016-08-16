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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snapchat, satın aldığı Vurb ile kullanıcı etkileşimini arttırmak istiyor

2016 yılında ikinci büyük satın alma işlemine imza atan Snapchat, mobil cihazlarda gelişmiş arama ve keşif uygulaması Vurb’u 110 milyon dolar karşılığında bünyesine kattı.
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İçerik kalitesini iyileştirerek kullanıcı deneyimini arttırmak isteyen Snapchat irili ufaklı satın alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre bu kez mobil cihazlarda istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan Vurb ile masaya oturan platform, satın alma işlemi için yakında imzaları atmaya hazırlanıyor.
Kullanıcıların mobil cihazlarda arama yaparken sürekli olarak farklı uygulamalar arasında geçiş yapma zorunluluğunu ortadan kaldıran Vurb, tek noktadan birçok işlemin gerçekleştirilebildiği gelişmiş bir arama motoru olarak nitelendiriliyor.

Hepsi bir arada: yemek, sinema, konser, taksi

Mekan, film, televizyon, müzik, video ve etkinlik kategorilerinde aramaları destekleyen uygulama zincir mantığına sahip. Örneğin merak ettiğiniz bir sinema filminin fragmanını izleyebilir, ardından salon ve gösterim bilgilerini arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yine uygulamadan çıkmaya gerek kalmadan sinema salonunun yakınlarındaki restoranlara ulaşarak tek tıkla rezervasyon yaptırabilir, yemek sonunda Uber üzerinden taksi çağırabilirsiniz.
2013 yılında girişimci Bobby Lo tarafından kurulan Vurb’un 110 milyon doların yüzde 75'ini Snapchat hissesi, geriye kalan yüzde 25'lik bölümü ile nakit olarak alacağı belirtiliyor. Yaklaşık 100 milyon dolara satın aldığı Bitmoji’den sonra 2016 yılında ikinci büyük işlemini gerçekleştiren Snapchat’in ilk etapta "Keşif" bölümünde Vurb’ten yararlanması bekleniyor.

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Mephalay 2 yıl
O degil de su snapchat i bir defa kullanmadim.
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mcrew 2 yıl
snapchat ten son tırmanışlar

saçma sapan iki snap izliyip iki kişiyle mesajlaştığım zaman hem çabuk şarz bitiyor hem de çok ısınıyor telefonum

tamam çok üstün özellikli bir telefonum yok ama daha fazlasını sunan instagramda bu sıkıntıları çekmiyorum

snapchat in sonu geliyor bence

[DHgram=https://www.instagram.com/p/BIpvwQHAJwS/]
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