Ford'un 1.0 Litre hacmindeki 3 silindirli EcoBoost motoru detaylandı

Ford otomotiv endüstri tarafından merakla beklenen 1.0 Litre hacmindeki yeni nesil EcoBoost motoruna yönelik yeni detaylar açıkladı. İlk olarak 2012 model Focus (Euro-Spec) ile yollara çıkacak olan üç silindirli motorda, alüminyum silindir kapaklarına, entegre egzoz manifolduna ve yenilikçi motor volanı ile vibrasyona karşı ön kasnaka yer veriliyor.

Tüm bunlara ek olarak Turboşarjer, direkt enjeksiyon, çift bağımsız değişken kam mili zamanlaması (Ti-VCT) gibi özellikleri de bünyesinde barındıran motorun iki farklı versiyonu olacak. Giriş seviyesindek ünite 99 beygir güç ve 109 gram/km emisyon değerlerine imza atarken, yüksek performans versiyonu ise 123 beygir güç ve 170nm tork (overboost ile 200nm) üretecek. Bu motorun kullanıldığı Focus'un ise 100 Km'de yaklaşık 5.0 litre yakıt tüketeceği ve CO2 emisyon değerinin 114 gram/km olacağı ifade ediliyor.

Ford tepe yöneticisi Alan Mulally yeni motorla ilgili olarak "Yeni 1.0 litre Ecoboost ile birlikte Ecoboost ailesinin tamamı turboşarj ve direkt enjeksiyon ile güç, yakıt verimliliği ve düşük CO2 emisyon değerlerinin sağlanmasına olanak tanıyan teknolojik atılımı temsil etmektedir." dedi. Yeni motorun aynı zamanda 2012 model B-Max'te de kullanılması bekleniyor.