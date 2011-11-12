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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford'un 1.0 Litre hacmindeki 3 silindirli EcoBoost motoru detaylandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,9b
1
144
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ford'un 1.0 Litre hacmindeki 3 silindirli EcoBoost motoru detaylandı
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Ford otomotiv endüstri tarafından merakla beklenen 1.0 Litre hacmindeki yeni nesil EcoBoost motoruna yönelik yeni detaylar açıkladı. İlk olarak 2012 model Focus (Euro-Spec) ile yollara çıkacak olan üç silindirli motorda, alüminyum silindir kapaklarına, entegre egzoz manifolduna ve yenilikçi motor volanı ile vibrasyona karşı ön kasnaka yer veriliyor. 
Tüm bunlara ek olarak Turboşarjer, direkt enjeksiyon,  çift bağımsız değişken kam mili zamanlaması  (Ti-VCT) gibi özellikleri de bünyesinde barındıran motorun iki farklı versiyonu olacak. Giriş seviyesindek ünite 99 beygir güç ve 109 gram/km emisyon değerlerine imza atarken, yüksek performans versiyonu ise 123 beygir güç ve 170nm tork (overboost ile 200nm) üretecek. Bu motorun kullanıldığı Focus'un ise 100 Km'de yaklaşık 5.0 litre yakıt tüketeceği ve CO2 emisyon değerinin 114 gram/km olacağı ifade ediliyor.
Ford tepe yöneticisi Alan Mulally yeni motorla ilgili olarak "Yeni 1.0 litre Ecoboost ile birlikte Ecoboost ailesinin tamamı turboşarj ve direkt enjeksiyon ile güç, yakıt verimliliği ve düşük CO2 emisyon değerlerinin sağlanmasına olanak tanıyan teknolojik atılımı temsil etmektedir." dedi. Yeni motorun aynı zamanda 2012 model B-Max'te de kullanılması bekleniyor.  
Ford'un 1.0 Litre hacmindeki 3 silindirli EcoBoost motoru detaylandı
Tam Boyutta Gör
Ford'un 1.0 Litre hacmindeki 3 silindirli EcoBoost motoru detaylandı
Tam Boyutta Gör
Ford'un 1.0 Litre hacmindeki 3 silindirli EcoBoost motoru detaylandı
Tam Boyutta Gör
Ford'un 1.0 Litre hacmindeki 3 silindirli EcoBoost motoru detaylandı
Tam Boyutta Gör

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IslakFasulye 8 yıl en beğenilen
BaRiS

kıpçak+kk

K.Kahriman

kıpçak+kk

emr256

kıpçak+kk

yakında 0,9 falanda çıkar

bkz. Fiat...

yakında 0,8 falanda çıkar

bkz. suzuki maruti


yakında 0,7 falanda çıkar

bkz. 1994 - 1998 Suzuki Alto (657 cc)

Yakında motorsuz çıkar.
BaRiSkıpçak+kkK.Kahrimankıpçak+kkem...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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BaRiS 8 yıl
IslakFasulye

BaRiS

kıpçak+kk

K.Kahriman

kıpçak+kk

emr256

kıpçak+kk

yakında 0,9 falanda çıkar

bkz. Fiat...

yakında 0,8 falanda çıkar

bkz. suzuki maruti


yakında 0,7 falanda çıkar

bkz. 1994 - 1998 Suzuki Alto (657 cc)

Yakında motorsuz çıkar.

O da var.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
IslakFasulyeBaRiSkıpçak+kkK.Kahriman...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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BÖCCÜK ♂ 8 yıl
En alttaki resim R2-D2'ye benziyor.
4 Yanıt Yanıtla +10
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4 Avatar Avatar Avatar
HeroTech 7 yıl
Elektrikli araclar piyasada yer aldikca bu motorlarda daha coook gelisme goruruz. Rekabet mecburiyet vs
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sk1975 7 yıl
Zaman bulmuşken, foruma faydamız olsun.
Gün içinde forum ve birçok sitede çok eleştirilen yeni focus sürüş testine tabi tuttum. Araçta 3 yetişkin (260 kilo, ikisin boyu ~1,85cm) + 2 çocuk (80 kilo, biri biraz iri). Model Titanium, 1.0 ECo idi. Nesafe ~12km.
Bence kategorisinde zirveye oynayacak bir araba olduğunu bana hissettirdi. Yakıt tüketimi hakkında fazla yorum yapamam, "1 litre motor ve 3 silidir motor, 5,5lt ort. yakar mı kardeşim?" soruları varsa cevaplamaya değmez. Siz cebinize uygun olup olmadığına bakmalısınız.
Olumsuzlar
Arabanın iç hacmi uzun yol için pek uygun gelmedi bana. Otomatik park sistemini bir türlü test edemedik (4 kere ileri geri yaptık). Şerit takip diye birşey var dediler, çıktık yola sorduk nerede?. Plastik kalitesi daha iyi olabilirdi.
Olumlular
Arabayı ilk defa sürmeme rağmen sanki yıllardır kullanıyormuşum gibi bir his verdi. Kalkış ve hızlanma bu motordan beklenmeyecek kadar iyi, beni çok şaşırttı (Benim 2005 Honda ile kıyasladığımda). Beni asıl şaşırtan, kendi aracımla 40 ile girmeye korktuğum bir viraja (ayda en az 2~3defa geçerim) 80 ile girdim, yok böyle birşey. Bu arabanın yol (özellikle virajlama) tutuşu süper (sınıfı için). İçeri zaten az ses alıyor. Ford un bana 2005 yılında verdiği olumsuzluğu alması.

2012 de test edilen araçlar: Ssangyong Korando, Hyundai ix35, Hyundai i30, Hyundai Elentra, Citroen C4, Skoda Yeti, WV Golf, WV Jetta, Honda Civic, Ford Focus, Opel Astra,
2012 de zaman bulursam test edilecekler; Skoda Octavia, Mitsubishi Lancer, Renault Fluence, WV Passat, Skoda Superb, Kia Ceed, Kia Cerato, Kia Sportage, Ford C-Max, Pejo 308, Pejo 3008, ...

Şimdilik bu kadar, kalın sağlıcakla.
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9888 7 yıl
Ya arkadaş 1.0 motor mu olur ya bi de yetmiyomus gibi 0.9 da yapcaklarmıs.1.6 al ak ya.
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Serdar3121 7 yıl
Hem 1.0 hemde dizel olsun hemen alalım yadda 1.0 olsun lpg li olsun oda gider ama 1.4 dizel veya LPG ile aynı yaktıktan sonra niye gidip motosiklet motoru gibi küçücük motora o kadar para vereyim...
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Shadow Fox 7 yıl
yokmu hala alıp kullanan ?
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vs-fb 7 yıl
Bu koca koca otomobil firmalari gerçekten milyonlarca doları boşa harcıyorlar.Tam olarak bilmiyorum ama böyle bir motor milyon km test edilmeden mümkün degil piyasaya sunulmaz.Bilen varsa yazsinda herkes rahatlasin.
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Zenci Forvet 7 yıl
Yıl olmuş 2012 hala Ford kullananlar var.
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koherans 8 yıl
Böyle giderse 1.0 lt daha küçük hacimli motor yaparlar...
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keremersoy 8 yıl
bence verimli olursa (1.2 tsı gibi) ki öylede olucağını düşünüyorum ruhsatta 1.0 yazmasının hiç bi sakıncası yok + sı var vergi
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DH Misafiri 8 yıl
Bu modelerden sonra heralde 1.0 lt altına dğru inerler...
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tolgabes64 8 yıl
yokuşta kalırız ha :D o pistonlar nasıl itecek okadar gücü ? vede 3 silindir :S 4 4silindir 16V yesahip 1989 cc golf bile yokuşta dolyken zayıf düştüğünü varsayarsak
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genie1 8 yıl
Hala cahil cahil yorumlar yapılıyor çok küçük diye. Arkadaşlar 1.4 motor tsi çıktığında "bu silecek motoru" diyenler sonradan bu lafı hatırladı mı? Şimdi bi kampanya olsa 1.4 tsi motorlu mesela Golf'de 10bin lira indirim yapılsa, 32 bin lira olsa bu "silecek motorlu" araba için herkes sıraya girmez mi? Yoksa motoru çok küçük mü derler?

Küçük motorlar yeni trend..

Mesela diğer bir örnek Fiat'ın çıkardığı 0.9 litre twinair motor var. Çok gelişmiş bir motor (belki de dünyadaki en gelişmiş benzinli motor*). Netten gördüğüm kadarıyla çok da hoş bir sesi var. youtube.com/...

*: Parantez içerisindeki yorum bana değil İngiltere'nin ve Avrupa'nın en popüler otomobil sitelerinden biri olan Honest John'a aittir.
honestjohn.co.uk/...
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FOREVERFORYOU 8 yıl
Direk enjeksiyon ve turbo şarjdan söz edilmiş de kafama takılan düşük devirlerde aracın daha atak olması açısından süperşarj var mı motorda?
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H.E.B Sup 8 yıl
Motor küçültmenin yerine tamamen elektrikli araç nası üretiriz onun peşinde koşsunlar.Esasen tamamen elektrikli araçlar var fakat bilerek isteyerek yaygınlaştırılmadıkları kanaatindeyim.
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EleSuDökenSuat 8 yıl
EMRES754

Motor küçültmenin yerine tamamen elektrikli araç nası üretiriz onun peşinde koşsunlar.Esasen tamamen elektrikli araçlar var fakat bilerek isteyerek yaygınlaştırılmadıkları kanaatindeyim.

Bu konuda hem hemfikirim hem de değil. Bir kere altyapı halen tam olarak, elektrikli araçlara uygun değil. Ayrıca elektrikli araçlar her ne kadar şehiriçi mükemmel olsalarda uzun yolda sorunlar çıkarabilir. Bunun şebeke altyapısı çok iyi olmalıdır. Yollarda arabaların minimum şarj oranına göre şark merkezleri kurulmalıdır ki bu da maşallah baya bir masraf. E bunun içinde baya talep lazım.

Ama şehir içinde inanılmaz tasarruflu araçlar, bir de biraz pahalı olmasalar çok iyi olacak.


Bir yandanda tamamen elektriğe geçmemiz imkansız özellikle, büyük petrol şirketlerin lobi çalışmaları bu kadar kuvvetliyken. en azından 40 yıllık petrolümüz olduğunu düşünününce biraz imkansız gibi geliyor. Zaten bu hybrid araçlarının çıkma nedeni cidden budur benim gözümde.







Ayrıca motor konusunda, ya tipik ford motoru olmuş. Ama beygirine hayran oldum. Eğer arabada hafifse baya seri bir motor olur asfalltta. Ama ford işte, motor büyüklüğüne göre baya fazla yakan bir motor gibi geldi bana nedense. Piyasada daha iyi alternatifler olduğunu göze alırsak, bence pek karlı bir iş olmamış.
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TOLANx 8 yıl H.E.B Sup
EMRES754

Motor küçültmenin yerine tamamen elektrikli araç nası üretiriz onun peşinde koşsunlar.Esasen tamamen elektrikli araçlar var fakat bilerek isteyerek yaygınlaştırılmadıkları kanaatindeyim.

Amaç çevre ise, elektrik üretimi 0 emisyonla mı gerçekleşiyor yada çevreye zararı 0 mıdır sorusunu neden hiç düşünmüyorsunuz? evet, araç elektrikli ise araç 0 emisyon yayar ama doğalgazla yada kömürle ürettiğin elektriğin santralde yaydığı emisyon ne? yada nükleer enerjinin zararları??

Elektrikli araçtaki pilin ömrü? ömrü biten pillerin çevreye vediği zarar 1 lt motordan daha mı az??

ewet, elektrikli araçlar var fakat bilerek isteyerek yaygınlaştırılmıyor !
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