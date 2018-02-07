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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ionity adındaki "ultra-hızlı" şarj istasyon ağının haritası ilk kez görüntülendi

Otomotiv sektörünün devleri BMW, Mercedes, Ford ve Volkswagen ortaklığında Avrupa'yı 400 ultra hızlı şarj istasyonuyla donatmayı hedefleyen projenin haritası Audi tarafından paylaşıldı.
1 yıl
2,4b
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3
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ionity adındaki
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Dev otomobil üreticileri BMW, Mercedes, Ford ve Volkswagen’in ortaklığında Avrupa’nın dört bir yanına örülecek Ionity adındaki “ultra-hızlı” elektrikli araç şarj istasyon ağı yavaş yavaş şekilleniyor. Şarj istasyonlarının hangi noktalara konumlandırılacağını gösteren harita ilk kez ortaya çıktı.

Dört üreticinin işbirliği ile yürütülen bu çalışma, Tesla’nın Süperşarj ağından sonra elektrikli araç şarj altyapısı için yürütülen en önemli girişim olarak görülüyor.

Hedef yıl sonuna kadar 100 istasyon 

Bu girişimin merkezinde 2020 yılına kadar Avrupa’nın dört bir yanını 350kW’a kadar kapasitede 400 şarj istasyonuyla donatmak yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ilk 20 istasyonu kurarak iş başı yapan Ionity’de yeni hedef, bu yılın sonuna kadar toplam istasyon sayısını 100’e çıkarmak.

Ionity ile ilgili çeşitli haberler daha önde de ortaya çıkmıştı. Ancak, tamamlandığında ne kadar kapsamlı bir proje olacağını gösteren harita ilk kez paylaşıldı. Bu haritayı, geçen hafta Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen bir konferans sırasında ortaklardan biri olan Audi paylaştı.

İstasyonlar uzun mesafe odaklı olacak 

Ionity projesinde yer alan tüm istasyonlar otoyollar boyunca konumlandırılacak ve tıpkı Tesla’nın Süperşarj ağı gibi uzun mesafeli yolculukları destekleme odaklı olacak.

Şarj istasyonlarının çoğunun ilk başta 150kW kapasiteye sahip olması bekleniyor. Bu değer, daha yüksek şarj kapasitesine sahip elektrikli araçlar gelmeye başladığında yükseltilecek.

Audi’nin iddiasına göre, bu yılın sonunda satışa çıkması beklenen e-tron quattro SUV modeli bu şarj ağından tam olarak faydalanan ilk araç olacak.



https://electrek.co/2018/02/06/map-ionity-ultra-fast-charging-network/ Yorum Yaz
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Çünkü Balkanlar Avrupa değildir... :)
Ama Gürcistan Avrupa Birliği'ne giriyor...? Olaya bak.
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Çünkü Balkanlar Avrupa değildir... :)
Ama Gürcistan Avrupa Birliği'ne giriyor...? Olaya bak.
2 Yanıt Yanıtla +5
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arel.gr 1 yıl V4LKyR
V4LKyR
Çünkü Balkanlar Avrupa değildir... :)
Ama Gürcistan Avrupa Birliği'ne giriyor...? Olaya bak.

AB 'ye en çok, organize, azman suç örgütü ihrac eden ülke olmasına rağmen.
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gxhero 1 yıl V4LKyR
Gürcistanın avrupa ile alakası yokken birden gündemlerine girdi enerji hatları mı desek Türkiye için gizli ajanda mı desek yoksa çin avrupa arası kurulması düşünülen yollar mı desek hani sonu gelmez...
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