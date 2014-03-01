Forma.8 için yeni bir tanıtım videosu daha yayımlandı

MixedBag Games, "Forma.8" adlı aksiyon macera oyunu için yeni bir tanıtım videosu yayımladı.





Forma.8'in nasıl bir yapıda olacağını bir kez daha gözler önüne seren bu tanıtım videosu oyunun hangi platformlarda boy göstereceğini de açığa çıkarıyor. Aslına bakılacak olursa biz Forma.8'in iOS platformu için yayımlanacağını zaten biliyorduk. Ancak, tanıtım videosuyla birlikte Forma.8'in iOS'un yanı sıra; PS4, PS Vita, Wii U, PC, Mac ve Linux için de geldiğini öğrenmiş olduk.





Özgün görselleriyle dikkatleri üzerine çeken yapım, bizleri bir keşif sondasının aksiyon dolu macerasına ortak edecek. Bilim kurgu unsurlarıyla bezeli bir oyun olan Forma.8'de devasa bölüm sonu canavarları ve çözüme ulaşmayı bekleyen zorlu bulmacalarla karşılaşacağımızı da belirtelim. Henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmayan oyunun nasıl bir deneyim yaşatacağını ise, ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.youtube.com/watch?v=BWcBdhBtLPQ