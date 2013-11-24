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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Formula E serisi için hazırlanan elektrikli yarış aracı, ilk sürüş testlerini başarıyla tamamladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Formula E serisi için hazırlanan elektrikli yarış aracı, ilk sürüş testlerini başarıyla tamamladı
Gün içerisinde sezonun son yarışı koşulacak olan standart Formula 1 dünya şampiyonasına benzeyen, ancak yarış için üretilen araçların %100 elektrik (Sıfır emisyon) ile çalışmasıyla farklılaşan FIA Formula E serisi, 2014 Eylül ayında 10 farklı şehirde yapılacak yarışlar ile başlayacak. Bu yeni seri için Fransa merkezli olarak Spark Racing tarafından hazırlanan Spark-Renault SRT_01E yarış otomobili de, yapılan ilk sürüş testleri sonucu şampiyonaya hazır olduğunu hem görsel hem işitsel hem de performans açısından gözler önüne serdi.
İlk olarak geçtiğimiz aylarda tasarımsal olarak ortaya çıkan Spark-Renault SRT_01E Formula E aracı, Fransa'da bulunan La Ferté Gaucher pistinde pilot Lucas di Grassi eşliğinde yaklaşık 40 tam tur attı ve hiçbir sorun ile karşılaşmadan başarılı bir süreç geçirdi. İlk denemeler nedeniyle normalden %25 oranında daha ufak batarya ile atılan turlar, Spark Racing firmasının başkanı Frédéric Vasseur'a göre ileriye dönük olarak büyük bir güven sağlamış durumda. Önümüzdeki haftalarda farklı testlerinin de yapılmaya devam edeceği belirtilen Spark-Renault SRT_01E'nin gövdesi Dallara firması, motoru, vites kutusu ve genel elektronik sistemleri McLaren Electronics Systems, lastikleri Michelin, bataryası Williams Advanced Engineering ve son olarak genel sistem entegrasyonu ise Renault tarafından üretilmiş.
2014'ün Eylül ayında 20 arabanın yer aldığı grid dizilimi ile Bejing merkezli olarak başlayacak Formula E serisinde yarışacak Spark-Renault SRT_01E hakkında hazırlanan tanıtım ve test videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Ayrıca ufak bir hatırlatma olarak mobil işlemci pazarının devlerinden Qualcomm da, Formula E serisinin resmi teknoloji ortağı olduğunu geçtiğimiz dönemde resmi olarak açıklamıştı.


http://www.fiaformulae.com/news/formula-e-car-test-debut Yorum Yaz
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WmGMD 6 yıl en beğenilen
F1 e millet sesi canlı duymak için gidiyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
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homeedition88 6 yıl
DH Misafiri
har33ilerde herşey elektrikli olacak fosil yakıtlar tarih olacak temiz ve sessiz
Elektriği neyle üretmeyi planlıyosun nükleer mi ?

Ruzgar tribunleri, gunes panelleri, barajlar, gelgit akimlari, nukleer...
DH Misafirihar33ilerde herşey elektrikli olacak fosil yakıtlar tarih olacak temiz ve sessizElektriği neyle üretmeyi planlıyosun n...
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ınfiniti red bull racing 5 yıl
arabanın motor sesi acayip sinir bozucu, çok başlar ağrıtır.
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halitozbasli 6 yıl
Benim Tamiya 1/10 F1'in dişli sesine benzer ses cıkarıyor son süratinde. Ben sevdim gelsin seyretmeye de giderim.
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patronizm 6 yıl
Bu ne allah aşkına.
Oldu olucak uzaktan kumandalı yapın birde.
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hazarRS 6 yıl
SéRD@R ~
Pit Stop esnasında bataryaları mı değişicek peki? :D Sonuçta benzinli değil araçlar.

Pit sırasında araçlar değişecek komple. Şaka değil gerçek :) en azından bu seri planlanırken öyle yapılacak deniliyordu. Büyük ihtimalle de bir değişiklik olmadı. Yarış sonuna kadar gidecek bataryalar olmadığından, e bataryalar da değişemeyeceğinden diğer araca geçip devam etmek daha mantıklı.
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homeedition88 6 yıl
DH Misafiri
har33ilerde herşey elektrikli olacak fosil yakıtlar tarih olacak temiz ve sessiz
Elektriği neyle üretmeyi planlıyosun nükleer mi ?

Ruzgar tribunleri, gunes panelleri, barajlar, gelgit akimlari, nukleer...
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foz54 6 yıl
Sesi çok tizli ve gıcık geldi f1 sesi yanında :)
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WmGMD 6 yıl en beğenilen
F1 e millet sesi canlı duymak için gidiyor.
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seven44 6 yıl
max hız kaç
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DH Misafiri 6 yıl
har33
ilerde herşey elektrikli olacak fosil yakıtlar tarih olacak temiz ve sessiz

Elektriği neyle üretmeyi planlıyosun nükleer mi ?
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serdareng 6 yıl
Pit Stop esnasında bataryaları mı değişicek peki? :D
Sonuçta benzinli değil araçlar.
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berkaytunali 6 yıl
F1 seneye 1.6 motora düşüyo bu gelişmeye bakarsak çok sonra petrol ürünleri kullanan motorlar kalmıycak gibi ama f1 inde sesi bi ayrı güzel.
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