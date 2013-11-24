Formula E serisi için hazırlanan elektrikli yarış aracı, ilk sürüş testlerini başarıyla tamamladı

Gün içerisinde sezonun son yarışı koşulacak olan standart Formula 1 dünya şampiyonasına benzeyen, ancak yarış için üretilen araçların %100 elektrik (Sıfır emisyon) ile çalışmasıyla farklılaşan FIA Formula E serisi, 2014 Eylül ayında 10 farklı şehirde yapılacak yarışlar ile başlayacak. Bu yeni seri için Fransa merkezli olarak Spark Racing tarafından hazırlanan Spark-Renault SRT_01E yarış otomobili de, yapılan ilk sürüş testleri sonucu şampiyonaya hazır olduğunu hem görsel hem işitsel hem de performans açısından gözler önüne serdi.

İlk olarak geçtiğimiz aylarda tasarımsal olarak ortaya çıkan Spark-Renault SRT_01E Formula E aracı, Fransa'da bulunan La Ferté Gaucher pistinde pilot Lucas di Grassi eşliğinde yaklaşık 40 tam tur attı ve hiçbir sorun ile karşılaşmadan başarılı bir süreç geçirdi. İlk denemeler nedeniyle normalden %25 oranında daha ufak batarya ile atılan turlar, Spark Racing firmasının başkanı Frédéric Vasseur'a göre ileriye dönük olarak büyük bir güven sağlamış durumda. Önümüzdeki haftalarda farklı testlerinin de yapılmaya devam edeceği belirtilen Spark-Renault SRT_01E'nin gövdesi Dallara firması, motoru, vites kutusu ve genel elektronik sistemleri McLaren Electronics Systems, lastikleri Michelin, bataryası Williams Advanced Engineering ve son olarak genel sistem entegrasyonu ise Renault tarafından üretilmiş.

2014'ün Eylül ayında 20 arabanın yer aldığı grid dizilimi ile Bejing merkezli olarak başlayacak Formula E serisinde yarışacak Spark-Renault SRT_01E hakkında hazırlanan tanıtım ve test videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Ayrıca ufak bir hatırlatma olarak mobil işlemci pazarının devlerinden Qualcomm da, Formula E serisinin resmi teknoloji ortağı olduğunu geçtiğimiz dönemde resmi olarak açıklamıştı.





http://www.fiaformulae.com/news/formula-e-car-test-debut