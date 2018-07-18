Fortnite 1 milyar dolar gelir barajını aştı

Son dönemin en popüler yapımları arasında yer almayı başaran Fortnite, gelirlerini sürekli artırıyor. Aylık ortalama geliri 300 milyon dolara dayanan oyun toplamda da önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Fortnite ne kadar gelir elde etti?

Masaüstü, konsol ve iOS platformlarında büyük ilgi gören oyun analizlere göre toplamda 1 milyar doları gelir barajını aştı. Ücretsiz olmasına karşın oyun içi satışlar yapan Fortnite buradan önemli bir gelir elde etti. Ayrıca sezon etkinlikleriyle oyuncu etkileşimi de üst seviyede gerçekleşti.

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Oyun Nisan ayında 296 milyon dolar, Mayıs ayında da 318 milyon dolar gelir elde etmişti. Sürekli büyüme gösteren oyun henüz Android çıkışını yapmadı. Bu platformda da büyük gelirler elde etmesi bekleniyor.

Epic Games özellikle konsol dünyasını çok etkilediklerini belirtiyor. Firmanın amacı konsollara daha fazla oyuncu kazandırabilmek. Ücretsiz bir yapıda olması bunu destekleyen en önemli unsur durumunda. Elbette battle royale tarzı oyunların bundan sonraki gelişiminde Fortnite önemli bir rol oynayacak.