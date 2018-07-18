Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fortnite 1 milyar dolar gelir barajını aştı

Henüz Android platformuna çıkmayan Fortnite 1 milyar dolar gelir barajını aştı. Sürekli büyüme içerisinde olan oyun aylık 300 milyon dolar gelir üretiyor. Detaylar haberimizde.
10 ay
2,3b
1
10
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemin en popüler yapımları arasında yer almayı başaran Fortnite, gelirlerini sürekli artırıyor. Aylık ortalama geliri 300 milyon dolara dayanan oyun toplamda da önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Fortnite ne kadar gelir elde etti?

Masaüstü, konsol ve iOS platformlarında büyük ilgi gören oyun analizlere göre toplamda 1 milyar doları gelir barajını aştı. Ücretsiz olmasına karşın oyun içi satışlar yapan Fortnite buradan önemli bir gelir elde etti. Ayrıca sezon etkinlikleriyle oyuncu etkileşimi de üst seviyede gerçekleşti.

Ayrıca Bkz. "Ethereum Classic birimi Koineks platformunda"

Oyun Nisan ayında 296 milyon dolar, Mayıs ayında da 318 milyon dolar gelir elde etmişti. Sürekli büyüme gösteren oyun henüz Android çıkışını yapmadı. Bu platformda da büyük gelirler elde etmesi bekleniyor.

Epic Games özellikle konsol dünyasını çok etkilediklerini belirtiyor. Firmanın amacı konsollara daha fazla oyuncu kazandırabilmek. Ücretsiz bir yapıda olması bunu destekleyen en önemli unsur durumunda. Elbette battle royale tarzı oyunların bundan sonraki gelişiminde Fortnite önemli bir rol oynayacak.

 

https://www.tweaktown.com/news/62528/fortnite-makes-over-1-billion-less-year/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FRAPS_TR 10 ay en beğenilen
Bu saçma sapan oyunları kim oynuyor arkadaş.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sherlockholmes33 10 ay
çoğu şirketimiz bu barajı aşamadı :( ilerlememiz gereken çok yol var
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 10 ay .PanxeR.
AAA fantezisi yüzünden eğlenmeyi unutan sizlerden olmadığımız için asıl biz çok şanslıyız.
Ön yargılarınızı bir kenara bırakıp baksanız Fortnite'ın gerçekten çok iyi bir içeriğe sahip olduğunu görebilirsiniz. Özellikle Savaş Bileti isimli ödeme sistemleri tam bir yüksek zeka işi. Diğer firmalar loot box diye çıldırırken bu adamlar bir kere verilen 30 TL karşılığında size sınırsız içerik sağlıyorlar Savaş Bileti ile...
AAA fantezisi yüzünden eğlenmeyi unutan sizlerden olmadığımız için asıl biz çok şanslıyız.Ön yargılarınızı bir kenara bırakıp baksanız Fortnite'ın gerçekte...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lalale 10 ay
Eğlenmek mi birsürü oyun oynadım ama fortnite bence eğlenceye en uzak saçmalık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 10 ay
Oyun oynarken amaç eğlenmek değil mi? Büyük bütçeli oyunları da oynar eğlenirsin, Fortnite de oynar keyfini sürersin. Birini oynayınca diğeri yasak olmuyor ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 10 ay
Oyun, içerik güzel ama aslan payı pazarlamacıların. Mağaza sistemi ve savaş bileti çok başarılı ve rahatsız edici değil. Diğer oyunlarda sözde lootbox adıyla kumar oynata dursun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 10 ay en beğenilen
Bu saçma sapan oyunları kim oynuyor arkadaş.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moving On 10 ay
Adamların oyunu bile bizim şirketlerimizden çok kazanıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.PanxeR. 10 ay
Şu oyunu oynayanlarla aynı kafada olmadığım için çok şanslıyım. BF gibi AAA oyunlar varken ah ah gençler.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 10 ay .PanxeR.
AAA fantezisi yüzünden eğlenmeyi unutan sizlerden olmadığımız için asıl biz çok şanslıyız.
Ön yargılarınızı bir kenara bırakıp baksanız Fortnite'ın gerçekten çok iyi bir içeriğe sahip olduğunu görebilirsiniz. Özellikle Savaş Bileti isimli ödeme sistemleri tam bir yüksek zeka işi. Diğer firmalar loot box diye çıldırırken bu adamlar bir kere verilen 30 TL karşılığında size sınırsız içerik sağlıyorlar Savaş Bileti ile...
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sherlockholmes33 10 ay
çoğu şirketimiz bu barajı aşamadı :( ilerlememiz gereken çok yol var
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2253 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, fortnite 1 billion dollars ve
3 etiket daha Oyunlar Yazılım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay ABD'deki kripto para gündemi piyasayı olumsuz yönde etkiledi 10 ay Amazon'dan yeni bilim-kurgu dizisi: Tales From the Loop 10 ay Huawei toplamda 100 milyon akıllı telefon satışına ulaştı 10 ay Bu uzay aracı Güneş'e 'dokunmaya' gidiyor: İşte detaylar 10 ay Eşcinsel süper kahraman Batwoman'ın dizisi için hazırlıklar başladı 10 ay Kanser teşhisinde yeni bir yöntem: manyetik tel 10 ay Nissan Micra'ya yeni bilgi-eğlence sistemi ve donanım takviyesi 10 ay “Earth Atlantis” şimdi IOS’ta 10 ay Huawei'nin bütçe dostu telefonu Nova 3i resmen tanıtıldı 10 ay RomerG Mekanik Anahtarlı Logitech G413 CARBON'u İnceledik 10 ay Avrupalı astronot, Dünya'yı uzaydan işte böyle görüntüledi (VİDEO) 10 ay Instagram'a yeni özellik! Artık hikayelere emojilerle yanıt verilebilecek 10 ay Fosil yakıtların kullanımı arttıkça yenilenebilir enerji yatırımları düşüyor 10 ay Çin'deki Apple kullanıcılarının verileri artık Çin yönetiminde 10 ay Samsung, iPhone X'un düşük indirme hızıyla dalga geçti! 10 ay Bilim insanlarından "ölümcül otonom silah" geliştirmeme sözü 10 ay Ardor %60 yükseldi 10 ay Nokia X5 tanıtıldı! Düşük fiyata çentikli ekran, çift kamera 10 ay Xiaomi başkanı, Mi Max 3'ü tüm yönleriyle paylaştı! İşte Mi Max 3 özellikleri ve fiyatı 10 ay Elon Musk, pedofil dediği dalgıçtan özür diledi 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Fortnite 1 milyar dolar gelir barajını aştı Sonraki Honda Civic Sedan ve Hatchback'in dizel otomatik fiyatları açıklandı 10 ay Yeni iPhone'ların kutusundan çıkacak 18W USB-C hızlı şarj cihazı ayrı satılmayacak 10 ay Putin'in yeni otomobili: Ruslar, Porsche ile yaptı 10 ay iOS 11.4.1 güncellemesinden sonra uygulamalar hata vermeye başladı 10 ay Türk Hava Kurumu'ndan vatandaşlara yönelik İHA kursu 10 ay Google 5 milyar dolarlık cezayla karşı karşıya [Güncelleme: Ceza kesinleşti] 10 ay Bitcoin'in değeri 1 ay sonra yeniden 7000 doların üstünde 10 ay Gigabyte’dan şimdi de AORUS güç kaynağı 10 ay Samsung’dan taşınabilir cihazlara LPDDR5 RAM bellekler 10 ay Netflix‘in büyümesi tahminlerin altında kaldı 10 ay Sony Xperia XZ3, İngiliz e-ticaret sitesinde listelendi: Xperia XZ3'ün özellikleri detaylandı 10 ay Instapaper yuvaya geri döndü 10 ay Sony, IFA 2018 fuarında Xperia XZ3 amiral gemisini sahneye çıkarabilir 10 ay Drone kontrolünde yeni dönem: Vücut hareketleriyle drone'lar kontrol edilebilir 10 ay Güneydoğu Asya'daki insanların kökeni aydınlanıyor 10 ay Galaxy Note 9'un merak edilecek yanı kalmadı: İşte cihazın yeni görselleri 10 ay Facebook orijinal dizisi Sacred Lies'ın ilk fragmanı yayınlandı 10 ay Battlefield 5'in açık betası Eylül ayında yapılacak 10 ay Jüpiter'in 12 yeni uydusu keşfedildi: Birisi çok "tuhaf" 10 ay IBM, kupon sitesi Groupon'a patent davası açtı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim