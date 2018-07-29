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Fortnite yeni bir dönemin başlangıcı olabilir

Geniş çaplı bir oyuncu yelpazesiyle gelir rekorları kırmaya başlayan Fortnite sektöre yön veriyor. EA yakın dönemde çapraz platform desteği olan bir oyun piyasaya sürmeyi düşünüyor.
10 ay
8,4b
1
12
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ücretsiz olmasına rağmen kısa sürede büyük bir gelir elde etmeyi başaran hayatta kalma oyunu Fortnite oyun dünyasının da gündeminde. Önümüzdeki yıl rekor gelirlere ulaşması beklenen Fortnite sektörü de şekillendirecek gibi duruyor.

Birkaç etken unsur

Açık dünya hayatta kalma türünde yer alan Fortnite, Android hariç diğer tüm platformlarda yayında. Önümüzdeki haftalarda da Android için indirmeye sunulacak. Bu bakımdan geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor.

Ayrıca Bkz. "Fortnite Android sürümü Galaxy Note 9 ile gelebilir"

Ücretsiz olarak sunulan oyun, iç dengeleri bozmayacak şekilde ilgi çekici kozmetik türü satışlarla oyuncuları cezbediyor. Bu sayede herhangi bir avantajı olmasa bile oyuncular eşyalara tonla para harcayabiliyor.

Yukarıda saydığımız etkenler EA için yeni yol haritasında yer alıyor. Firmanın patronu Andrew Wilson çoklu platform desteği sunan oyunların hazırlığı içerisinde olduklarını belirtiyor. Evinde konsol, PC, mobil cihazlardan bir tanesi bile olsa bu tür bir oyunun oynanabileceğini ve insanları bir araya getirebileceğini düşünüyor.

Firma yakın dönemde PC ve konsol üzerinde beğenilen oyunlarını mobile getirme veya mobilde beğenilen oyununu masaüstüne çıkarma şeklinde bir strateji izleyecek. Bunu yakın zamanda duyurmaya hazırlanıyor.

Şimdilik ilk haber EA cephesinden gelmiş olsa da farklı stüdyoların geniş çaplı oyun alanı sunan projelerinin olduğu duyuluyor. Bu bakımdan yakın zamanda yeni rakipler görebiliriz.

 

https://wccftech.com/ea-looking-key-franchises-cross-platform/ Yorum Yaz
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yorumculuklar 10 ay en beğenilen
Bu kadar güçlü mobil cihazlar varken elimizde Candy Crush para odaklı oyunlara takılı bırakılmaktan kurtulmuş oluruz umarım.
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S.Vettel 10 ay
Bu yeni dönem pubg ile başlamış olmasın sakın çok bilgili dh editörleri ?
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thanatos13 9 ay
fortnite gibi tırt bir oyunun yeni bir dönemin başlangıcı sayılması gelecek için bence sıkıntılı bir durum.
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Strange Night 9 ay
Battle royale'i popüler hale getiren bir oyun varsa, yani siz DH editörlerinin yeni bir dönem dediği oyun varsa da o da Pubg'dir fortnayt zırtapozu değil.


Pubg'yi güncel battle royale'ler arasında en iyisi diye oynuyorum yoksa o da aman aman devrim niteliğinde bir oyun değil.
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Omisis046 9 ay
Kesinlikle yeni bir dönemin başlangıcı değil. Boş bir oyun.
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Statistik 9 ay
Fortinte yon verebilir demissiniz ama Fortniteye kim yon vermis? kimin cakmasi Fortnite?
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King Stannis 10 ay
Pubg ve Fortnite hiç oynamadım ama ne zaman haberlerini okusam aklıma Worms geliyor. Süre geçtikçe harita küçülüyormuş wormste de sular yükseliyordu etraftan silah toplama Wormste de vardı tüm platformlarda bir Worms oyunu olsa güzel olurdu evde işte cepte minik kurtçuklarla çatışırdık.
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d3vstator 10 ay
Paragraflar arasında neden 10 satır boşluk var sayın editör?
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maxmania 10 ay
EA gider p2w yapar, fortnite şeklinde olacağını zannetmiyorum. dev firmalardan oyun sektörüne düşen açgözlülük payının %80' ini tek başına karşılar. çok oyun yapımcısını imha etti. yıllardır golden shit ödülünü EA' ya boşuna vermiyorlar.
veba gibi EA ismini gördüğünüz yerde kaçın, ön sipariş falan vermeyin, oyun basınının EA oyunlarına verdiği notlara güvenmeyin.
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bkaakco 10 ay
Sayılan şeyleri Fortnite başlatmadı. Oyun içi alımlar, beğenilen oyunun mobile gelmesi ve çoklu platform desteği olan oyunlar zaten yıllardır var.
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smart1978 10 ay
Ucretsizligine aldan oyna kaptir kendini sonra oyun icinden satin almalar .. Zekice para kazanma metodu .
Bastan ucretli olup oyle indir veya kisa surede iade etmeler ile ugrasmaktansa hosuna gidiyorsa harcamasini da yaparsin ...
Ilginc bir para kazanma metodu tutulmus anlasilan ...
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S.Vettel 10 ay
Bu yeni dönem pubg ile başlamış olmasın sakın çok bilgili dh editörleri ?
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