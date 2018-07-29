Fortnite yeni bir dönemin başlangıcı olabilir

Ücretsiz olmasına rağmen kısa sürede büyük bir gelir elde etmeyi başaran hayatta kalma oyunu Fortnite oyun dünyasının da gündeminde. Önümüzdeki yıl rekor gelirlere ulaşması beklenen Fortnite sektörü de şekillendirecek gibi duruyor.

Birkaç etken unsur

Açık dünya hayatta kalma türünde yer alan Fortnite, Android hariç diğer tüm platformlarda yayında. Önümüzdeki haftalarda da Android için indirmeye sunulacak. Bu bakımdan geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor.

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Ücretsiz olarak sunulan oyun, iç dengeleri bozmayacak şekilde ilgi çekici kozmetik türü satışlarla oyuncuları cezbediyor. Bu sayede herhangi bir avantajı olmasa bile oyuncular eşyalara tonla para harcayabiliyor.

Yukarıda saydığımız etkenler EA için yeni yol haritasında yer alıyor. Firmanın patronu Andrew Wilson çoklu platform desteği sunan oyunların hazırlığı içerisinde olduklarını belirtiyor. Evinde konsol, PC, mobil cihazlardan bir tanesi bile olsa bu tür bir oyunun oynanabileceğini ve insanları bir araya getirebileceğini düşünüyor.

Firma yakın dönemde PC ve konsol üzerinde beğenilen oyunlarını mobile getirme veya mobilde beğenilen oyununu masaüstüne çıkarma şeklinde bir strateji izleyecek. Bunu yakın zamanda duyurmaya hazırlanıyor.

Şimdilik ilk haber EA cephesinden gelmiş olsa da farklı stüdyoların geniş çaplı oyun alanı sunan projelerinin olduğu duyuluyor. Bu bakımdan yakın zamanda yeni rakipler görebiliriz.