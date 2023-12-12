Epic Games, Google ile girdiği savaştan galip çıktı

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Epic Games'in Google'a karşı açtığı dava, Apple ile mahkeme salonunda verdiği mücadeleden çok daha farklı bir şekilde sonuçlandı. Fortnite'ın yapımcısı Epic Games’in yürüttüğü yasal mücadele sonuçlanırken mahkeme, Google'ın Play Store'u yönetme şekli söz konusu olduğunda ABD rekabet yasalarını ihlal ettiğine karar verdi.

Epic davayı kazandı

Epic Games, Apple ve Google'ı yasalara aykırı şekilde uygulama mağazası tekeli oluşturdukları iddiasıyla dava etmesinden üç yıl sonra bir galibiyet elde etti. Yasal sürecin Google cephesi için jüri kararını verirken Google'ın Google Play uygulama mağazasını ve Google Play Billing hizmetini hukuka aykırı şekilde tekele dönüştürdüğü belirlendi.

Mahkeme ve jüri, Google'ın Android uygulama dağıtım pazarlarında ve uygulama içi faturalandırma hizmetleri pazarlarında tekel gücüne sahip olduğuna, Google'ın bu pazarlarda rekabete aykırı şeyler yaptığına ve Epic'in bu davranıştan zarar gördüğüne karar verdi. Google'ın Google Play uygulama mağazası ile Google Play Billing ödeme hizmetleri arasında da yasadışı bir bağ olduğuna ve dağıtım anlaşmasının, oyun geliştiricileriyle yaptığı Project Hug anlaşmalarının ve OEM'lerle yaptığı anlaşmaların hepsinin rekabete aykırı olduğuna karar verdiler.

Google, savaşı sürdürecek

Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamamalara göre Google, ilgili kararı temyize götürmeyi planlıyor. Google, “Dava, Apple ve App Store'un yanı sıra Android cihazlar ve oyun konsollarındaki uygulama mağazalarıyla da kıyasıya rekabet ettiğimizi açıkça ortaya koydu” dedi. Epic Games ise yaptığı yazılımı açıklamada “Google'ın uygulama mağazası üzerindeki faaliyetlerinin yasadışı olduğunu ve tekelini fahiş ücretler almak, rekabeti engellemek ve inovasyonu azaltmak için kötüye kullandığını kanıtlıyor.” dedi.

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Bu tarihi bir zafer, zira Epic iki yıl önce Apple'a karşı verdiği mücadeleyi kaybetmişti. Ancak Epic ve Google davasının çok farklı bir dava olduğu ortaya çıktı. Davanın temelinde Google’ın akıllı telefon üreticileri ve büyük oyun geliştiricileri arasında yapılan gizli gelir paylaşımı anlaşmaları yatıyordu ve bu anlaşmaların Google yöneticileri tarafından rakip uygulama mağazalarını baskı altında tutmak için tasarlandığına inanılıyordu.

Epic CEO’su Tim Sweeney, X üzerinden yaptığı açıklamada “Google'a karşı zafer! 4 hafta süren ayrıntılı mahkeme ifadesinin ardından Kaliforniya jürisi, her bakımdan Google Play tekelinin aleyhinde karar verdi. Mahkemenin çözüm yollarına ilişkin çalışmaları Ocak ayında başlayacak. Herkesin desteği ve inancı için teşekkürler! Özgür Fortnite!” ifadelerini kullandı.

Bilmeyenler için, Epic Games rekorlar kıran oyunu Fortnite’ın mobil sürümlerini ilgili App Store ve Play Store mağazalarına getirmiş ancak firma, tüm satın alımlardan talep edilen yüzde 30’luk komisyon oranlarını yüksek bularak buna karşı çıkmıştı. Epic, alternatif bir ödeme ağı talep ettiği ve kulalndığı için hem App Store’dan hem de Play Store’dan kaldırılmıştı. Apple ve Google’ın aldığı bu komisyon, internetin “gizli vergisi” olarak adlandırılıyor.

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Epic Games, Google ile girdiği savaştan galip çıktı