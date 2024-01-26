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    Beklenen oldu: Epic Games Store ve Fortnite iOS cihazlara geliyor

    2020 yılında iOS ve Android platformlarından kaldırılan Fortnite, AB özelinde tekrar geri dönüyor. Apple ve Google, kararından geri adım atmak zorunda. İşte detaylar...
    Beklenen oldu: Epic Games Store ve Fortnite iOS'a geliyor Tam Boyutta Gör
    Epic Games ile Apple arasında yaşanan Fortnite savaşında sürpriz bir gelişme yaşandı. 2020 yılında iOS platformundan kaldırılan Fortnite, 7 Mart'ta yürürlüğe girecek olan AB'nin yeni Dijital Pazarlar Yasası sayesinde tekrar geri dönüyor. Üstelik Epic Games Store aracılığıyla sunulacak.

    Fortnite ve Epic Games Store iOS'a geliyor

    Bilindiği üzere Apple ve Google, uygulama için satın almalar konusunda kendi ödeme sistemlerinin kullanılmasını istiyor. Epic Games ise bu sınırlı ödeme politikasının adeta savaş açarak, daha önce Fortnite’a alternatif bir ödeme sistemi ekledi. Ancak bu karar, oyunun iOS ve Android platformlarından kaldırılması ile sonuçlandı.

    Yeni yaptığı duyuruda ise Epic Games, ''Fornite'ın 2024 yılında tekrar Avrupa'daki iOS cihazlara geri döneceğini'' duyurdu. Üstelik App Store yerine Epic Games Store üzerinden erişilebilir olacak. Kaçıranlar için Epic Games ve Apple, halen uzlaşmış değil. Ancak yeni kararın arkasında 7 Mart'ta yürürlüğe girecek olan AB'nin yeni Dijital Pazarlar Yasası bulunuyor.

    Bu düzenleme nedeniyle hem Android hem de iOS, üçüncü taraf uygulama mağazası ve ödeme sistemlerine destek sunmak zorunda. Yeni kararın Avrupa dışına çıkıp çıkmayacağı ise şu an için belirsiz. Bu noktada Apple, ''bu sistemin tehlikeli olduğunu, kötü amaçlı yazılım ve başka sorunlara karşı güvenliği azaltacağını'' düşünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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