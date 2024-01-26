Beklenen oldu: Epic Games Store ve Fortnite iOS cihazlara geliyor

Tam Boyutta Gör Epic Games ile Apple arasında yaşanan Fortnite savaşında sürpriz bir gelişme yaşandı. 2020 yılında iOS platformundan kaldırılan Fortnite, 7 Mart'ta yürürlüğe girecek olan AB'nin yeni Dijital Pazarlar Yasası sayesinde tekrar geri dönüyor. Üstelik Epic Games Store aracılığıyla sunulacak.

Fortnite ve Epic Games Store iOS'a geliyor

Bilindiği üzere Apple ve Google, uygulama için satın almalar konusunda kendi ödeme sistemlerinin kullanılmasını istiyor. Epic Games ise bu sınırlı ödeme politikasının adeta savaş açarak, daha önce Fortnite’a alternatif bir ödeme sistemi ekledi. Ancak bu karar, oyunun iOS ve Android platformlarından kaldırılması ile sonuçlandı.

Yeni yaptığı duyuruda ise Epic Games, ''Fornite'ın 2024 yılında tekrar Avrupa'daki iOS cihazlara geri döneceğini'' duyurdu. Üstelik App Store yerine Epic Games Store üzerinden erişilebilir olacak. Kaçıranlar için Epic Games ve Apple, halen uzlaşmış değil. Ancak yeni kararın arkasında 7 Mart'ta yürürlüğe girecek olan AB'nin yeni Dijital Pazarlar Yasası bulunuyor.

Bu düzenleme nedeniyle hem Android hem de iOS, üçüncü taraf uygulama mağazası ve ödeme sistemlerine destek sunmak zorunda. Yeni kararın Avrupa dışına çıkıp çıkmayacağı ise şu an için belirsiz. Bu noktada Apple, ''bu sistemin tehlikeli olduğunu, kötü amaçlı yazılım ve başka sorunlara karşı güvenliği azaltacağını'' düşünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Beklenen oldu: Epic Games Store ve Fortnite iOS'a geliyor