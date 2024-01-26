Beklenen oldu: Epic Games Store ve Fortnite iOS cihazlara geliyor

Fortnite ve Epic Games Store iOS'a geliyor
Bilindiği üzere Apple ve Google, uygulama için satın almalar konusunda kendi ödeme sistemlerinin kullanılmasını istiyor. Epic Games ise bu sınırlı ödeme politikasının adeta savaş açarak, daha önce Fortnite’a alternatif bir ödeme sistemi ekledi. Ancak bu karar, oyunun iOS ve Android platformlarından kaldırılması ile sonuçlandı.
Yeni yaptığı duyuruda ise Epic Games, ''Fornite'ın 2024 yılında tekrar Avrupa'daki iOS cihazlara geri döneceğini'' duyurdu. Üstelik App Store yerine Epic Games Store üzerinden erişilebilir olacak. Kaçıranlar için Epic Games ve Apple, halen uzlaşmış değil. Ancak yeni kararın arkasında 7 Mart'ta yürürlüğe girecek olan AB'nin yeni Dijital Pazarlar Yasası bulunuyor.
Bu düzenleme nedeniyle hem Android hem de iOS, üçüncü taraf uygulama mağazası ve ödeme sistemlerine destek sunmak zorunda. Yeni kararın Avrupa dışına çıkıp çıkmayacağı ise şu an için belirsiz. Bu noktada Apple, ''bu sistemin tehlikeli olduğunu, kötü amaçlı yazılım ve başka sorunlara karşı güvenliği azaltacağını'' düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.