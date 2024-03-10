Epic Games hesabını kapatan Apple geri adım attı

Tam Boyutta Gör Epic Games ve Apple arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıkta ilginç gelişmeler yaşanıyor. Fortnite oyununu halen iOS üzerinde dağıtamayan Epic Games, alternatif uygulama mağazası için ilk adımı atmıştı.

Apple ne yapacağını şaşırdı

Bilindiği üzere Avrupa Birliği sınırları içerisinde Apple artık alternatif uygulama mağazalarına ve ödeme yöntemlerine izin vermek zorunda. Epic Games de AB kullanıcılarına bunu sunmak için harekete geçti.

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Epic Games Sweden AB adıyla bir geliştirici hesabı açan Epic Games ilk etapta App Store onayını alarak yayına başlamıştı. Ne var ki kısa süre sonra App Store moderatörleri, Tim Sweeney’in garanti vermesine rağmen kural ihlali tespit ederek hesabı kapattı.

Bunun üzerine Avrupa Komisyonu bir inceleme başlatmıştı. Gelen bilgilere göre Apple hem Epic Games hem de Komisyona bir bildiri göndererek geliştirici hesabını tekrar açacağını duyurdu. Tim Sweeney gelişmeyi paylaşırken Fortnite ve Epic Games mağazasını Apple ekosistemine getirmek için önlerinde engel kalmadığını belirtti.

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