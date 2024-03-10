Epic Games hesabını kapatan Apple geri adım attı

Apple ne yapacağını şaşırdı
Bilindiği üzere Avrupa Birliği sınırları içerisinde Apple artık alternatif uygulama mağazalarına ve ödeme yöntemlerine izin vermek zorunda. Epic Games de AB kullanıcılarına bunu sunmak için harekete geçti.
Epic Games Sweden AB adıyla bir geliştirici hesabı açan Epic Games ilk etapta App Store onayını alarak yayına başlamıştı. Ne var ki kısa süre sonra App Store moderatörleri, Tim Sweeney’in garanti vermesine rağmen kural ihlali tespit ederek hesabı kapattı.
Bunun üzerine Avrupa Komisyonu bir inceleme başlatmıştı. Gelen bilgilere göre Apple hem Epic Games hem de Komisyona bir bildiri göndererek geliştirici hesabını tekrar açacağını duyurdu. Tim Sweeney gelişmeyi paylaşırken Fortnite ve Epic Games mağazasını Apple ekosistemine getirmek için önlerinde engel kalmadığını belirtti.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.