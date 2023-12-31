Fortnite mağazasına sürpriz: Avatar ve Devil May Cry karakterleri yolda

Avatar ve Devil May Cry Fortnite’a geliyor
XboxEra podcast programı ile Shpeshal_Nick, Fortnite hakkında konuştu. Nick’e göre Epic Games, yakında James Cameron’ın Avatar evreninden ve Devil May Cry evreninden bazı karakterleri Fortnite’a ekleyecek. Nick, Avatar etkinliği doğrultusunda Jake Sully karakterinin yapıma ekleneceği belirtti.
Devil May Cry yapımından hangi karakterlerin ekleneceği bilinmiyor ancak Nick, Fortnite dosyalarında Devil May Cry’a göndermeli yükleme ekranlarının varlığını belirtti. Avatar ve Devil May Cry karakterlerinin gelecek sezon Fortnite’a eklenmesi bekleniyor. Bu evrenden bazı karakterlerin Battle Pass sistemine eklenmesi de muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.