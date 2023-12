Fortnite mağazasına sürpriz: Avatar ve Devil May Cry karakterleri yolda

Tam Boyutta Gör En popüler çevrimiçi oyunlardan biri olan Fortnite, geçtiğimiz yıllarda birçok marka ile anlaşarak oyun içi mağazasını zenginleştirdi. An itibariyle oyuncular; Fortnite içerisinde Marvel, DC, The Walking Dead, God of War, Transformers ve Rick & Morty gibi markaların karakterlerini oynayabiliyor. İddialara göre Epic Games, yakında Fortnite mağazası dikkat çekecek karakterlere kavuşacak.

Avatar ve Devil May Cry Fortnite’a geliyor

XboxEra podcast programı ile Shpeshal_Nick, Fortnite hakkında konuştu. Nick’e göre Epic Games, yakında James Cameron’ın Avatar evreninden ve Devil May Cry evreninden bazı karakterleri Fortnite’a ekleyecek. Nick, Avatar etkinliği doğrultusunda Jake Sully karakterinin yapıma ekleneceği belirtti.

Devil May Cry yapımından hangi karakterlerin ekleneceği bilinmiyor ancak Nick, Fortnite dosyalarında Devil May Cry’a göndermeli yükleme ekranlarının varlığını belirtti. Avatar ve Devil May Cry karakterlerinin gelecek sezon Fortnite’a eklenmesi bekleniyor. Bu evrenden bazı karakterlerin Battle Pass sistemine eklenmesi de muhtemel.

