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    Anlık Bildirim

    Fortnite mağazasına sürpriz: Avatar ve Devil May Cry karakterleri yolda

    Oyun dünyasının en popüler oyunlarından olan Fortnite yeni bir işbirliğine imza atmaya hazırlanıyor. Yeni bir iddiaya göre James Cameron’un Avatar’ı yakında oyun mağazasına eklenecek.
    Avatar ve Fortnite iş birliği yolda Tam Boyutta Gör
    En popüler çevrimiçi oyunlardan biri olan Fortnite, geçtiğimiz yıllarda birçok marka ile anlaşarak oyun içi mağazasını zenginleştirdi. An itibariyle oyuncular; Fortnite içerisinde Marvel, DC, The Walking Dead, God of War, Transformers ve Rick & Morty gibi markaların karakterlerini oynayabiliyor. İddialara göre Epic Games, yakında Fortnite mağazası dikkat çekecek karakterlere kavuşacak.

    Avatar ve Devil May Cry Fortnite’a geliyor

    XboxEra podcast programı ile Shpeshal_Nick, Fortnite hakkında konuştu. Nick’e göre Epic Games, yakında James Cameron’ın Avatar evreninden ve Devil May Cry evreninden bazı karakterleri Fortnite’a ekleyecek. Nick, Avatar etkinliği doğrultusunda Jake Sully karakterinin yapıma ekleneceği belirtti. 

    Devil May Cry yapımından hangi karakterlerin ekleneceği bilinmiyor ancak Nick, Fortnite dosyalarında Devil May Cry’a göndermeli yükleme ekranlarının varlığını belirtti. Avatar ve Devil May Cry karakterlerinin gelecek sezon Fortnite’a eklenmesi bekleniyor. Bu evrenden bazı karakterlerin Battle Pass sistemine eklenmesi de muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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