Fossil Q akıllı saati moda günlerinde boy göstermeye başladı

Lüks saat üreticisi Fossil'in Intel ile birlikte üzerinde çalıştığı Android Wear işletim sistemli yeni akıllı saati Fossil Q moda günlerinde boy göstermeye başladı. Akıllı saat ile birlikte Fossil'in iki giyilebilir cihazı daha olacak.





Henüz net detayları bilinmemekle birlikte Fossil Q yuvarlak ve dokunmatik bir ekrana sahip. Firma tasarım konusunda çok fazla taviz vermeden klasik bir görünüm ortaya koymaya çalışmış. Saate Intel'in giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Edison yongasetinin gücünü verdiğini tahmin ediyoruz.





Çift çekirdekli Quark işlemci barındıran Edison tek çekirdekli mikrokontrolcü ile karmaşık veri işlemlerini kontrol ediyor. 1GB DDR RAM ve 4GB depolama yanında WiFi, Bluetooth 4.0, 40 çok kanallı GPIO arabirimleri mevcut. Android Wear işletim sistemi sayesinde Fossil Q akıllı saati iOS ve Android cihazları ile uyumlu olarak çalışıyor. Akıllı saat özelliklerinin yanında adım ve kalori takibi de yapabiliyor. Tüm bunlar Fossil uygulaması üzerinden yapılıyor.





Fossil bunun yanında klasik kadrandan vazgeçmek istemeyenlere yönelik de bir Fossil Q versiyonu geliştirmiş. Model bildirimleri ve fitness hedeflerini titreşimler yoluyla kullanıcıya bildiriyor. Son olarak bir de fitness bilekliği mevcut. Bu üç ürün yıl sonunda piyasada olacak.

https://www.fossil.com/au/en/blog/design/coming-soon--fossil-q.html