Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotodiox, ultra geniş açı lensler için filtre adaptörlerini duyurdu

6 yıl
1,2b
1
3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık



Fotoğraf makineleri için ürettiği başarılı adaptör ve aksesuarlar ile tanınan Fotodiox firması adaptör çeşitlerine yenilerini ekledi. Firma yaptığı duyuruda ultra geniş açı lensler ile uyumlu WonderPana 145 ve WonderPana 66 isimli adaptörlerinin duyurusunu yaptı.
Dijital fotoğrafçılık dünyasında filtreler çok fazla tercih edilen ve oldukça verimli yardımcı ekipmanlardır. Ancak ultra geniş açı lenslerin optik olarak dışa doğru açılı olmaları, filtre kullanımını zorlaştırmaktadır. Bu zorluğu fark eden Fotodiox firması geliştirdiği adaptörler ile ultra geniş açı lenslerde filtre kullanımını hiç olmadığı kadar kolay hale getirmiş. Lenslerin önüne takılan adaptörler yardımı ile 145mm dairesel yada 6.6" dikdörtgen filtre kullanmak mümkün hale getirilmiş.
Fotodiox WonderPana 145 ve 66 ile uyumlu ultra geniş açı lensler; 
- Nikon: 14-24mm FX, 14mm FX
- Canon: 14mm Tam Kare, 17mm TS Tam Kare
- Tokina 16.28mm Tam Kare, 10-17mm APS-C
- Sigma: 12-24mm Tam Kare, 12-24mm II Tam kare, 8-16mm APS-C, 14mm
- Panasonic: Lumix 7-14mm, Micro 4/3 format
- Olympus: 7-14mm, 4/3 format
- Samyang: 14mm Tam Kare 
İki ayrı model olarak piyasaya gelen ürünlerden WonderPana 66 $350'dan, WonderPana 145'in ise $200'dan satışına başlandı.

http://fotodioxpro.com/index.php/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 6 yıl
Şimdi bu ultra geniş açılı lensler kaç derecelik bir açıyı görüyor? 135° görür mü?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lyridder 6 yıl
çok neşeli bir arkadaşmış; ağız dolusu gülümsemiş=))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yanyuju000 6 yıl
Korku iyi haber!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl DH vs BSC Büyük Savaş "Şu ana kadar izlediğiniz bütün videoları unutun" video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim