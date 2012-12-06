Fotodiox, ultra geniş açı lensler için filtre adaptörlerini duyurdu





Fotoğraf makineleri için ürettiği başarılı adaptör ve aksesuarlar ile tanınan Fotodiox firması adaptör çeşitlerine yenilerini ekledi. Firma yaptığı duyuruda ultra geniş açı lensler ile uyumlu WonderPana 145 ve WonderPana 66 isimli adaptörlerinin duyurusunu yaptı.

Dijital fotoğrafçılık dünyasında filtreler çok fazla tercih edilen ve oldukça verimli yardımcı ekipmanlardır. Ancak ultra geniş açı lenslerin optik olarak dışa doğru açılı olmaları, filtre kullanımını zorlaştırmaktadır. Bu zorluğu fark eden Fotodiox firması geliştirdiği adaptörler ile ultra geniş açı lenslerde filtre kullanımını hiç olmadığı kadar kolay hale getirmiş. Lenslerin önüne takılan adaptörler yardımı ile 145mm dairesel yada 6.6" dikdörtgen filtre kullanmak mümkün hale getirilmiş.

Fotodiox WonderPana 145 ve 66 ile uyumlu ultra geniş açı lensler;

- Nikon: 14-24mm FX, 14mm FX

- Canon: 14mm Tam Kare, 17mm TS Tam Kare

- Tokina 16.28mm Tam Kare, 10-17mm APS-C

- Sigma: 12-24mm Tam Kare, 12-24mm II Tam kare, 8-16mm APS-C, 14mm

- Panasonic: Lumix 7-14mm, Micro 4/3 format

- Olympus: 7-14mm, 4/3 format

- Samyang: 14mm Tam Kare

İki ayrı model olarak piyasaya gelen ürünlerden WonderPana 66 $350'dan, WonderPana 145'in ise $200'dan satışına başlandı.

http://fotodioxpro.com/index.php/