Fotoğraf düzenleme yazılımı DxO ViewPoint'in 2. sürümü kullanıma sunuldu

DxO tarafından geliştirilen fotoğraf düzenleme yazılımlarından ViewPoint'in 2. sürümü kullanıma sunuldu.

Kullanıcılara fotoğrafların perspektif sorunlarını düzeltmek için faydalı birçok araç ve düzenleme seçeneği sunan DxO ViewPoint, Adobe Photoshop, Lightroom, Photoshop Elements ve Apple Aperture gibi yazılımlar yanında bağımsız olarak da çalışabiliyor. İkinci sürümüyle içerisine eklenen yeni bir özellik ile çok büyük perspektif problemine sahip fotoğrafları bile rahatlıkla düzeltebilen ve artık DxO Optics Modules ile optik bozuklukların da altından kalkabilen yazılım, gelişmiş kesme aracı sayesinde de fotoğrafları doğru ve otomatik bir şekilde kesebiliyor ve kullanımı kolay bir ara yüz ile geliyor.

2. sürümü yayınlanan DxOViewPoint fotoğraf düzenleme yazılımına 20 Ekim tarihine kadar firmanın resmi sitesi üzerinden 49 $ fiyat etiketiyle sahip olabilirsiniz.

http://www.ephotozine.com/article/dxo-viewpoint-2-launched-23024