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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraf düzenleme yazılımı DxO ViewPoint'in 2. sürümü kullanıma sunuldu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf düzenleme yazılımı DxO ViewPoint'in 2. sürümü kullanıma sunuldu
DxO tarafından geliştirilen fotoğraf düzenleme yazılımlarından ViewPoint'in 2. sürümü kullanıma sunuldu.
Kullanıcılara fotoğrafların perspektif sorunlarını düzeltmek için faydalı birçok araç ve düzenleme seçeneği sunan DxO ViewPoint, Adobe Photoshop, Lightroom, Photoshop Elements ve Apple Aperture gibi yazılımlar yanında bağımsız olarak da çalışabiliyor. İkinci sürümüyle içerisine eklenen yeni bir özellik ile çok büyük perspektif problemine sahip fotoğrafları bile rahatlıkla düzeltebilen ve artık DxO Optics Modules ile optik bozuklukların da altından kalkabilen yazılım, gelişmiş kesme aracı sayesinde de fotoğrafları doğru ve otomatik bir şekilde kesebiliyor ve kullanımı kolay bir ara yüz ile geliyor.
2. sürümü yayınlanan DxOViewPoint fotoğraf düzenleme yazılımına 20 Ekim tarihine kadar firmanın resmi sitesi üzerinden 49 $ fiyat etiketiyle sahip olabilirsiniz.

http://www.ephotozine.com/article/dxo-viewpoint-2-launched-23024 Yorum Yaz
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yalcincakir 2 yıl
DxO OpticsPro 11 ham görüntülere gelişmiş gürültü azaltma özelliğiyle geldi.

DxO yazılımının 11. sürümü pek çok yeniliklerle birlikte geldi. OpticsPro yazılımı OpticsPro 10'u güncelleyerek piyasaya sürdü. DxO PRIME 2016 özellikle gölgelerde geliştirilmiş bokeh koruma, daha iyi detay yakalama ve gelişmiş gürültü azaltma özelliklerini duyurdu. Firmanın yaptığı açıklamaya göre asıl önemli olan işlem sürelerinin hızlanması. DXO, yeni yazılımla işlem sürelerinin 4X yani 4 katı daha hızlandığını da açıkladı.

Yeni özelliklere hızlı bakış

'DxO Akıllı Aydınlatma'

Bu özellik gerçekten mükemmel. Algılama yEtenEği geliştirilen yazılımda genel kontrastın korunmasına yardımcı özellikler eklenmiş. DxO OpticsPro 11 ile "akıllı aydınlatma" modunda tüm görüntü için bir ton haritası uygulanarak daha iyi sonuçlar alınabiliyor.

RAW işleme teknolojsi

DxO OpticsPro'da en dikkat çeken özelliklerden birisi (Kullananlar İYİ bilir) RAW dosyalarını doğrudan okuyabilmesi. Ben sürekli RAW çalışıyorum. Bu nedenle bir çekimden geldikten sonra bilgisayara attığım tüm CF kart içeriğini tek bir seferde toplu olarak ya da (görerek) seçerek tek tek tüm RAW dosyalarını hızlı bir şekilde görmem benim iş akışım açısından çok önemli. Ve DXO bunu bana sağlıyor.

Daha fazla detay için bakabilirsiniz: yalcincakir.com.tr/...
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