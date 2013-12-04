Fotoğraf filtre yazılımı DxO Film Pack, yeni seçenekler ile güncellendi

DxO tarafından özel olarak hazırlanan ve dijital fotoğraflara analog dünyanın renklerini getirebilen düzenleme yazılımlarından Film Pack, yapılan güncelleme doğrultusunda 4.5 sürümüne güncellendi.

Adobe Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6, CC, Photoshop Elements 10, Photoshop Lightroom 4, 5, DxO Optics Pro v8.2 ve Apple Aperture 3 programları üzerinde eklenti olarak ya da Windows ve Mac işletim sistemlerinde bağımsız olarak çalışabilen DxO Film Pack, yayınlanan 4.5 güncellemesiyle iki yeni efsanevi film filtresine, yeni yaratıcı görünüm ile palet geliştirmeleri ve özel efektlere kavuşmuş durumda.

Essential ve Expert olmak üzere iki farklı versiyon olarak hazırlanan DxO Film Pack 4.5 uygulamasına, 39 Pound ve 99 Pound fiyat etiketleriyle buradan ulaşabilirsiniz.









http://download-center-1.dxo.com/Press/filmpack/v4/pr-dxo-filmpack-4-5-ir-en.pdf