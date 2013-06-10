Fotoğraf kontrol programı Smart Shooter, 2.0 sürümüne güncellendi

Windows ve Mac işletim sistemi üzerinde bağlanan Canon ya da Nikon DSLR fotoğraf makinelerinin kontrol edilmesine imkan sağlayan Smart Shooter programı, 2.0 sürümüne güncellendi.

Bağlanan fotoğraf makinelerinin diyafram, enstantane, ISO, pozlama, fotoğraf formatı, beyaz ayarı, ölçüm modu gibi ayrıntılı teknik ayarları yanında, canlı histogram ve otomatik netleme özellikleri ile büyük kolaylık sağlayan Smart Shooter, sade ara yüzü sayesinde de kolay bir kullanım sunuyor. Yeni sürümü ile Nikon'un D3000, D3100 ve D3200 isimli giriş seviyesi DSLR fotoğraf makinelerine destek veren uygulama, 94 TL fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinde satın alınabiliyor.

Satın almadan önce denemek isteyen kullanıcılar deneme sürümüne buradan ulaşabilir, tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirler.

http://hartcw.com