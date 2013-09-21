Fotoğraf makinelerinin kontrol edilmesine imkan veren Triggertrap uygulaması, iOS için 2.0 sürümüne güncelledi

Geliştirici firma tarafından satılan özel bir kablo yardımıyla Canon, Nikon, Sigma, Sony, Contax, Kodak, Leica, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung ve Hasselblad gibi firmaların fotoğraf makinelerinin kontrol edilmesine imkan tanıyan Triggertrap uygulaması, iOS için 2.0 sürümüne güncelledi.

Aynı zamanda Android sürümü de bulunan Triggertrap, bağlı kameralar ile normal ya da Time-Lapse, uzun pozlama ve HDR gibi çekimler yapılmasına temel oluşturuyor, ayrıca ortamda bulunan kişi sayısı, GPS üzerinden alınan mesafe veya ses gibi unsurlara da bağlı olarak çekimler yapabiliyor. Wi-Fi üzerinden kablosuz kontrol desteği de sunabilen uygulama, 2.0 sürümüyle artık daha sade bir tasarıma, 14 farklı tetikleme seçeneğine ve yeniden hazırlanmış menülere kavuşuyor. Bu sayede çok daha rahat ve etkili bir kullanım yapısı ortaya koyabilen uygulamanın çalışması için gereken bağlantı aparatı da, firmanın resmi sitesi üzerinden 30$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Triggertrap uygulamasının yeni sürümü hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





https://triggertrap.com/products/triggertrap-mobile/