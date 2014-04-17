Fotoğraf odaklı iOS uygulaması MocaDeco artık ücretsiz

iOS 6.1 üzeri iPhone ile iPod Touch için hazırlanan fotoğraf odaklı tasarım uygulaması MocaDeco, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Oldukça modern arayüzüyle kişilerin 280 dekorasyon, 70 tipografi ve 32 farklı filtreyle fotoğraf temelli ilginç tasarımlar oluşturmasına imkan tanıyan MocaDeco, bu tasarımlara hazırlanan içeriklere uygun şekiller de ekleyebiliyor ve bünyesinde birçok satın alınabilecek tasarım paketi yer alıyor. Hazırlananları Twitter, Facebook ve Instagram'a aktarabilen uygulama, ilham alınması için kendi galerisini de bünyesinde barındırıyor.





Daha önce 4,29 $ fiyat etiketiyle satılan MocaDeco, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id834163162?mt=8