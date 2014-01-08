Fotoğraf uygulaması Choco 2, ciddi bir indirime girdi

Sladki programi adlı geliştirici tarafından OSX 10.7 ve üstü 64 bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan Choco 2, kısa bir süre için oldukça ucuza elde edilebiliyor.





İçerisinde yer alan 100 farklı şablon ile fotoğraf kolajları oluşturulmasına imkan tanıyan Choco 2, bünyesinde farklı çerçeveler de barındırıyor ve RAW fotoğraf format desteğiyle geliyor. Oldukça basit bir arayüz taşıyan uygulama, dahili olarak Facebook ve Flickr gibi servislere de aktarım yapabiliyor.





Daha önce 53,99 TL'ye satılan Choco 2, an itibariyle buradan 3,59 TL fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id634833134?mt=12