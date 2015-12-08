Fotoğrafçıdan hayranlık uyandıran icat: Filmomat

Uzun zamandır dijital fotoğraf makineleri hayatımızda ancak analog dönemin tadını bilenler halen eski usül filmi fotoğraf dönemini yaşatmaya devam ediyor. Alman fotoğrafçı Lukas Fritz ise sürece modern bir dokunuş getiriyor.

Bildiğiniz gibi analog fotoğraf makinelerinde kullanılan negatif filmlerin karanlık odalar içerisinde birçok kimyasal malzeme ile işlenmesi gerekiyor. İşte bu süreci hazırladığı Filmomat isimli cihazıyla otomatik hale getiren Lukas Fritz, belirttiği kadarıyla Filmomat'ı 35mm siyah beyazdan 5x7-inç renkliye kadar birçok film ile aktif olarak kullanılabiliyor.

Nispeten kompakt bir gövdesi bulunan Filmomat, 6 litrelik su ve 3 bölümden oluşan kimyasal tank bölümleriyle gerekli tüm sıvıları bünyesinde taşıyabiliyor. Özel bir hazne içerisinde yerleştirilen filmler için su ısıtmadan, kimyasal aktarımına ve hatta işlem bittikten sonraki temizliğe kadarki bütün işlemleri otomatik olarak yerine getirebilen ve ufak OLED ekranıyla rahatlıka kontrol edilebilen cihaz, yine söylendiği kadarıyla 50 farklı geliştirme işlemini hafızasında tutabiliyor.

İsteklere bağlı olarak satışa çıkabileceği belirtilen Filmomat'ın açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/12/07/clever-photog-builds-a-fully-automatic-photo-processor/?ncid=txtlnkusaolp00000595