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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Ağustos 2013"

5 yıl
307
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.            
Sigma          
Sigma, lens bayonet servisini resmi olarak duyurdu  
 
Geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri gelen Sigma lens bayonet servisi resmi olarak duyuruldu ve ayrıntılar belli oldu. Daha önce tahmin edilenin aksine 80$ ile 250$ (Kargo hariç) arasında bir fiyat etiketiyle bu hizmeti vereceğini açıklayan Sigma, bayonet değişimini sadece Global Vision lens ailesi içerisinde yer alan "Contemporary", "Sport" ve "Art" serisi lens modellerine sağlayacak. Bu sayede kullanıcılar örneğin Nikon uyumlu bir Sigma lensi, yapıl değişim sonrası Sony, Pentax, ya da Canon fotoğraf makineleri üzerinde kullanabilecek. Ayrıca servis kapsamında Sigma Micro Four Thirds (MFT) veya Sony E- mount uyumlu lens modellerinin de dönüşümü sağlanabilecek.
Daha fazla ayrıntı için firmanın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Panasonic
Panasonic, FT5 ve LF1 isimli fotoğraf makineleri yeni sürümüne güncelledi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Gün içerisinde uzun zamandır beklenen GX7 aynasız fotoğraf makinesini duyuran dünyaca ünlü Panasonic, ayrıca FT5 isimli zor şartlara dayanıklı kompakt fotoğraf makinesini 1.3 sürümüne, yine yakın zamanda duyurduğu fotoğraf makinelerinden LF1 modelini ise 1.1 sürümüne güncellendi. LF1 modelinin Mac bilgisayarlar ile bağlantı performansını arttıran güncelleme, FT modelinin ise Time-Lapse özelliğini hakkında geliştirmeler içeriyor.
Yayınlanan güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz. 

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