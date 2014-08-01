Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Ağustos 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Kameralarınızı hazırlayın, Canon’dan büyük bir şey geliyor
Öncü fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Canon, Hindistan merkezli (Facebook sayfası) olarak “kameralarınızı hazırlayın, büyük bir şey geliyor” yazılı bir görsel yayınladı. Kameralarınızı hazırlayın ibaresi nedeniyle karşımıza yeni bir fotoğraf makinesi çıkartmayacağı (Yine de 7D Mark 2 beklentiler dahilinde) belirtilen firmanın, EF 100-400 f/4.5-5.6L IS’in yeni versiyonunu tanıtabileceği en güçlü ihtimaller arasında yer alıyor. Bu büyük duyurunun Photokina kapsamında geleceği tahmin ediliyor.
Pentax
Pentax’ın Q-S1 isimli yeni bir aynasız fotoğraf makinesi ortaya çıktı
Fotoğraf dünyasının en büyük bilgi sağlayıcılarından Digicame-info sitesi, Pentax’ın yeni aynasız fotoğraf makinesi Q-S1’in (Daha önce söylenen “Q2” isimli değiştirildi) ilk görsellerini yayınladı. Tasarımsal olarak firmanın “Q” isimli aynasız fotoğraf makinesine benzeyen ve hakkında şimdilik herhangi bir teknik detay bulunmayan Q-S1, tahminler doğru çıkarsa Photokina fuarı kapsamında kullanıcıların beğenisine sunulacak.
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