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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Ağustos 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Kameralarınızı hazırlayın, Canon’dan büyük bir şey geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Öncü fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Canon, Hindistan merkezli (Facebook sayfası) olarak “kameralarınızı hazırlayın, büyük bir şey geliyor” yazılı bir görsel yayınladı. Kameralarınızı hazırlayın ibaresi nedeniyle karşımıza yeni bir fotoğraf makinesi çıkartmayacağı (Yine de 7D Mark 2 beklentiler dahilinde) belirtilen firmanın, EF 100-400 f/4.5-5.6L IS’in yeni versiyonunu tanıtabileceği en güçlü ihtimaller arasında yer alıyor. Bu büyük duyurunun Photokina kapsamında geleceği tahmin ediliyor.


Pentax

Pentax’ın Q-S1 isimli yeni bir aynasız fotoğraf makinesi ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının en büyük bilgi sağlayıcılarından Digicame-info sitesi, Pentax’ın yeni aynasız fotoğraf makinesi Q-S1’in (Daha önce söylenen “Q2” isimli değiştirildi) ilk görsellerini yayınladı. Tasarımsal olarak firmanın “Q” isimli aynasız fotoğraf makinesine benzeyen ve hakkında şimdilik herhangi bir teknik detay bulunmayan Q-S1, tahminler doğru çıkarsa Photokina fuarı kapsamında kullanıcıların beğenisine sunulacak.


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theyapici 4 yıl
yap 135 ls 1.8 yap 100 400 push pull degil cevirmeliş yap gripli lq iso canavarı 7 d mark 2 yap 50 L 1.4 otus kalitesinde yap 1 d x s mp canavarı bak o zaman buyuk blrseyler gellyor diyelim bekllyoruz canon..
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olağan_şüpheli 4 yıl
yeni Q ya 1 inç algıyalıcı gelmiştir heralde.
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