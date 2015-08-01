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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Ağustos 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Canon
TheCameraStoreTv, Canon 5DSR incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'un önemli fotoğraf kanallarından TheCameraStoreTv, bu sefer tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Canon'un yeni DSLR fotoğraf makinesi 5DSR'ı inceledi. Genel olarak beğenilen ancak diğer incelemelerde de söylediği gibi daha çok stüdyo fotoğrafçılarına hitap eden 5DSR, yüksek kaliteli lens ihtiyacı taşıyor ve ISO performansı açısından biraz geride kalıyor. TheCameraStoreTv inceleme içerisinde ayrıca ayrıntılarına burada değindiğimiz Canon XC10 için de görüşlerini yayınladı. Video odaklı kamera, "lens diyafram değeri, ND filtrenin ayar sunmaması ve ergonomi" gibi konularda olumsuz yorumlar aldı. İncelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
Canon EOS 1DX Mark 2 hakkında son bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un üzerinde aktif olarak çalıştığını duyduğumuz üst seviye yeni DSLR fotoğraf makinesi EOS 1DX Mark 2 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. CanonRumors'un son haberine göre model 24 megapiksel çözünürlük sunacak ve saniyede 12 kare çekim hızının üzerine çıkabilecek.
Zeiss
Zeiss'den Eylül ayında yeni bir OTUS lens gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Dünyanın en önemli lens üreticilerinden Zeiss, CanonRumors'un verdiği son bilgiye göre önümüzdeki Eylül ayında OTUS serisi lenslerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Yüksek optik kaliteleriyle dikkat çeken OTUS ailesi, şuan için 55mm F/1.4 ve 85mm F/1.4 modellerinden oluşuyor. Yeni modelin ise yine F/1.4 diyafram değeriyle beraber 24mm ya da 25mm odak uzaklığında geliştirildiği düşünülüyor. Bu odak uzaklığı doğru çıkarsa aileye geniş açı bir seçenek geliyor. 
Sony
Sony A7r Mark 2, yüksek ISO testlerinde Sony A7r ve Canon 5D Mark 3 karşısına çıkartıldı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony'nin teknik ayrıntılarına burada yer verdiğimiz gelişmiş aynasız fotoğraf makinesi A7r Mark 2, Jon Roberts tarafından ilk defa yüksek ISO testlerinde Sony A7r ve Canon 5D Mark 3 karşısına çıkartıldı. Oldukça başarılı bir performans ortaya koyan A7r Mark 2'nin yüksek çözünürlüklü karşılaştırma fotoğrafına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

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shadowmexo 3 yıl
a6000'in yenisine ne oldu haberlerini göremez olduk :(
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CanTnçr 3 yıl shadowmexo
shadowmexo

a6000'in yenisine ne oldu haberlerini göremez olduk :(

Biraz yılan hikayesine döndü. A7000 adıyla bekliyoruz bakalım. Gelen dedikodular doğru çıkarsa çok sağlam bir makine geliyor :)
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