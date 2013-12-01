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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Aralık 2013"

5 yıl
354
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony 

DigitalRev, Sony FE 35mm f2.8 ZA Carl Zeiss Sonnar lens incelemesini yayınladı
  
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, Sony FE 35mm f2.8 ZA Carl Zeiss Sonnar lens incelemesini yayınladı. Sony’nin FF (Tam Kare) sensörlü A7 ve A7r fotoğraf makineleriyle hem tasarım hem de teknik olarak tam uyumlu bir yapı ortaya koyan lens, özellikle optik olarak büyük beğeni topladı. Yayınlanan detaylı video incelemeyi burada izleyebilirsiniz.

Eğitim      

Kutay Kösem, video serisine temel fotoğraf bilgileriyle alakalı yeni bir konu ekledi     
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerinde hazırladığı bilgilendirici ve tanıtıcı videolarını çeşitlendirmeye devam eden Kutay Kösem, daha önce yayınladığı temel fotoğraf eğitimlerini güncelleyerek hazırladığı yeni serisine “Diyafram, Enstantane ve İso”, “Beyaz Dengesi” ve “Ölçüm Modları” sonrası “Histogram” isimli yeni bir faydalı konu daha ekledi. Özellikle fotoğraf çekmeye yeni başlayan kişiler için oldukça sade bir dille anlatılan bu yeni videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilir, Kutay Kösem'in diğer videolara ise buradan ulaşabilirsiniz.


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