Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Ekim 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Panasonic

Panasonic'in yeni fotoğraf makinesi GM1, 10 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulabilir

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Panasonic'in yeni ultra kompakt fotoğraf makinesi GM1, daha önce ortaya çıkan bilgilere göre boyut olarak Sony'nin RX100 MK2 fotoğraf makinesi benzer bir yapıyla karşımıza çıkacak ve bünyesinde diğer MFT sistem fotoğraf makinelerinde kullanılan mekanik perde yerine elektronik perde sistemi barındıracak. Siyah, siyah / gümüş ve gümüş / kahverengi renk seçeneklerine sahip olacağı söylenen GM1, 4/3 Rumors sitesine göre kullanıcıların beğenisine resmi olarak 10 Ekim tarihinde sunulacak.

Not: Üstte yer alan görsel resmi değildir.

Fujifilm

Fujifilm'in XQ1 ve X-E2 isimli iki yeni fotoğraf makinesi ortaya çıktı

X-Sistem fotoğraf makinelerini farklı ihtiyaçlara ve bütçelere göre çeşitlendirmeye devam eden Fujifilm'in iki yeni fotoğraf makinesi daha isim olarak ortaya çıktı. Endonezya merkezli bir internet sitesi üzerinde XQ1 ile X-E2 isimleriyle görülen fotoğraf makinelerinden X-E2 X-E1 modeli yerine, XQ1'nin ise 2/3 X-Trans sensör ve sabit lensi ile yeni bir model olarak geliştirildiği belirtiliyor. İki fotoğraf makinesinin tüm detayları yakın zaman içerisinde ortaya çıkacak.



