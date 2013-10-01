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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Panasonic
Panasonic'in yeni fotoğraf makinesi GM1, 10 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulabilir
 
Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Panasonic'in yeni ultra kompakt fotoğraf makinesi GM1, daha önce ortaya çıkan bilgilere göre boyut olarak Sony'nin RX100 MK2 fotoğraf makinesi benzer bir yapıyla karşımıza çıkacak ve bünyesinde diğer MFT sistem fotoğraf makinelerinde kullanılan mekanik perde yerine elektronik perde sistemi barındıracak. Siyah, siyah / gümüş ve gümüş / kahverengi renk seçeneklerine sahip olacağı söylenen GM1, 4/3 Rumors sitesine göre kullanıcıların beğenisine resmi olarak 10 Ekim tarihinde sunulacak.
Not: Üstte yer alan görsel resmi değildir.
Fujifilm
Fujifilm'in XQ1 ve X-E2 isimli iki yeni fotoğraf makinesi ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Sistem fotoğraf makinelerini farklı ihtiyaçlara ve bütçelere göre çeşitlendirmeye devam eden Fujifilm'in iki yeni fotoğraf makinesi daha isim olarak ortaya çıktı. Endonezya merkezli bir internet sitesi üzerinde XQ1 ile X-E2 isimleriyle görülen fotoğraf makinelerinden X-E2 X-E1 modeli yerine, XQ1'nin ise 2/3 X-Trans sensör ve sabit lensi ile yeni bir model olarak geliştirildiği belirtiliyor. İki fotoğraf makinesinin tüm detayları yakın zaman içerisinde ortaya çıkacak.


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First_Person 5 yıl
Fuji x100'den sonra eleştrilere kulak verip x100s'i geliştirdiğinde herkes çok beğenmişti. Aynı şekilde XE1'in eleştrilerini dinler ve XE2'yi bu noktaları (460k ekran gibi) geliştirip piyasaya sürerse müthiş bir gövde olur.
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jimi1984 5 yıl First_Person
First_Person

Fuji x100'den sonra eleştrilere kulak verip x100s'i geliştirdiğinde herkes çok beğenmişti. Aynı şekilde XE1'in eleştrilerini dinler ve XE2'yi bu noktaları (460k ekran gibi) geliştirip piyasaya sürerse müthiş bir gövde olur.

Ya adamlar çalışıyor valla :)

Şuan X-e1 resmen güncellemelerle evrim geçirdi... netleme hızı ve doğru netleme oranı ciddi şekilde iyileştirildi...

460k ekran'ıda kötü değil :) X-e2'nin çıkmasının en büyük artısı bence X-e1'in fiyatlarının düşmesi olacaktır :)

Daha çok kişi alsın daha çok kişi bu keyfi yaşasın :)

Aslında gelişim ne olur biliyor musun... DSLR hızında otomatik netleme yapsa bu alet yok satar :)
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