Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Haziran 2013"

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Nikon

Nikon D400 DSLR fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Nikon’un D300s fotoğraf makinesi yerine duyurmasını beklediğimiz D400, ortaya atılan son bilgilere göre Eylül ayında karşımıza gelebilir. EXPEED 4 görüntü işlemcisi ile hazırlandığı belirtilen model, ayrıca söylentiler doğru çıkarsa yeni geliştirilmiş bir otomatik netleme sistemi ile piyasaya sunulacak. Nikon daha önce yaptığı bir açıklama doğrultusunda D7100 fotoğraf makinesini D300s modeli yerine hazırlamadığını açıklamış ve bunun sonucunda da D400 beklentileri büyük oranda artmıştı.

Nikon D400 hakkında kesin olmayan teknik bilgiler şu şekilde;





24MP CMOS DX sensör

EXPEED 4 görüntü işlemcisi

Nikon D7100 fotoğraf makinesinden daha iyi netleme sistemi

Maksimum 1/8000 enstantane

Saniyede 8 ya da 9 kare seri çekim hızı

100-6400 ISO aralığı

%100 kapsama alanına sahip optik vizör

D800 ile benzer kontrol seçenekleri

Büyük arabellek boyutu

60P Full HD video çekim kapasitesi

AA filtresi olmayan sensör yapısı

Magnezyum alaşım gövde





Nikon D400 fotoğraf makinesinin 1800$ fiyat etiketiyle satışa çıkacağı düşünülüyor.

Panasonic

Ultra kompakt Panasonic MFT sistem fotoğraf makinesi yıl sonunda duyurulabilir

Son yıllarda fotoğraf makinesi sektörüne büyük ağırlık veren ve yıl içinde birçok yeni model ile karşımıza gelen Panasonic, fotoğraf dünyası hakkında ortaya attığı dedikodular çoğu zaman doğru çıkan Digicaminfo sitesine göre ultra kompakt boyutlara sahip MFT sistem yeni fotoğraf makinesini yıl sonunda duyurabilir. Firmanın hali hazırda piyasada olan GF3 fotoğraf makinesinden daha ufak boyutlara sahip olacağı belirtilen modelin, ayrıntılı bilgilerinin kısa zaman içerisinde ortaya çıkması bekleniyor.