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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Nikon
Nikon D400 DSLR fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un D300s fotoğraf makinesi yerine duyurmasını beklediğimiz D400, ortaya atılan son bilgilere göre Eylül ayında karşımıza gelebilir. EXPEED 4 görüntü işlemcisi ile hazırlandığı belirtilen model, ayrıca söylentiler doğru çıkarsa yeni geliştirilmiş bir otomatik netleme sistemi ile piyasaya sunulacak. Nikon daha önce yaptığı bir açıklama doğrultusunda D7100 fotoğraf makinesini D300s modeli yerine hazırlamadığını açıklamış ve bunun sonucunda da D400 beklentileri büyük oranda artmıştı.
Nikon D400 hakkında kesin olmayan teknik bilgiler şu şekilde;

  • 24MP CMOS DX sensör
  • EXPEED 4 görüntü işlemcisi
  • Nikon D7100 fotoğraf makinesinden daha iyi netleme sistemi
  • Maksimum 1/8000 enstantane
  • Saniyede 8 ya da 9 kare seri çekim hızı
  • 100-6400 ISO aralığı
  • %100 kapsama alanına sahip optik vizör
  • D800 ile benzer kontrol seçenekleri
  • Büyük arabellek boyutu
  • 60P Full HD video çekim kapasitesi
  • AA filtresi olmayan sensör yapısı
  • Magnezyum alaşım gövde 

Nikon D400 fotoğraf makinesinin 1800$ fiyat etiketiyle satışa çıkacağı düşünülüyor.
Panasonic
Ultra kompakt Panasonic MFT sistem fotoğraf makinesi yıl sonunda duyurulabilir 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Son yıllarda fotoğraf makinesi sektörüne büyük ağırlık veren ve yıl içinde birçok yeni model ile karşımıza gelen Panasonic, fotoğraf dünyası hakkında ortaya attığı dedikodular çoğu zaman doğru çıkan Digicaminfo sitesine göre ultra kompakt boyutlara sahip MFT sistem yeni fotoğraf makinesini yıl sonunda duyurabilir. Firmanın hali hazırda piyasada olan GF3 fotoğraf makinesinden daha ufak boyutlara sahip olacağı belirtilen modelin, ayrıntılı bilgilerinin kısa zaman içerisinde ortaya çıkması bekleniyor.

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tufan erkul 5 yıl
D400 ün iso aralığının 100-6400 olması ilginç doğrusu d400 ün iso 6400 de dahi çok az kumlanma yapması lazım
heralde fotoğrafta isodan kaynaklı bozulmaları en aza indirmek istiyolar
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Psydia 5 yıl
Bu aynasiz fotograf makinelerinde aps-c sensorun herkes icin gerekli olmadigini dusunuyorum. Kaliteli bir micro 4/3 sensore sahip ve guzel tasarimli foto makinesi cogu amator kullaniciyi tatmin eder ki ben de gx1 modelini almayi dusunuyorum.
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