Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Haziran 2014"

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Nikon





Nikon D800/D800E halefi Tayland merkezli olarak üretilebilir

36MP çözünürlüğe sahip D800 ve D800E (Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri ile büyük beğeni toplayan Nikon’un, bu modellerin yerine hazırladığı muhtemel D800S veya D810 isimli yeni fotoğraf makinesini Japonya yerine Tayland merkezli olarak üretebileceği ortaya atıldı. Ayrıca yine gelen bilgilere göre makinenin prototip versiyonları test amacıyla farklı alanlarda kullanılmaya başlandı. Tahmini teknik detaylar ise halen aşağıdaki gibi sıralanıyor.





36MP AA filtresi olmayan sensör

Expeed 4a görüntü işlemcisi

Geliştirilmiş moire sıkıştırması

Daha yüksek çözünürlüklü LCD ekran

sRAW, Saniyede 5 Kare seri çekim hızı (MB-D12 ile 6 kare)

Büyük ihtimal 4K çekim desteği olmayacak

Dahili GPS olacak ancak Wi-Fi olmayacak

4 adet merkez otomatik netleme noktası

D800 ve D800E’ye göre daha hafif gövde

Geliştirilmiş düşük ışık performansı





Haziran ayında duyurulacağı söylenen yeni Nikon D800S ya da D810, beklentiler doğru çıkarsa 3300$ üstünde bir fiyat etiketine sahip olacak. (NR)









Sigma





Sigma, 85mm f/1.4 DG Art lensini Ağustos ayında görücüye çıkartabilir

Son dönemde hazırladığı lensler ile dikkat çeken Sigma, CanonRumors’un haberine 85mm f/1.4 DG Art modelini Ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Photokina’dan önce karşımıza çıkacağı söylenen lensin, ancak 2015 yılında elde edilebileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Sigma’nın ayrıca 300-600mm odak uzaklığına sahip bir süper telefoto lens duyurusu yapabileceği de söyleniyor. (CR)



