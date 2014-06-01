Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Haziran 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon D800/D800E halefi Tayland merkezli olarak üretilebilir
36MP çözünürlüğe sahip D800 ve D800E (Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri ile büyük beğeni toplayan Nikon’un, bu modellerin yerine hazırladığı muhtemel D800S veya D810 isimli yeni fotoğraf makinesini Japonya yerine Tayland merkezli olarak üretebileceği ortaya atıldı. Ayrıca yine gelen bilgilere göre makinenin prototip versiyonları test amacıyla farklı alanlarda kullanılmaya başlandı. Tahmini teknik detaylar ise halen aşağıdaki gibi sıralanıyor.
- 36MP AA filtresi olmayan sensör
- Expeed 4a görüntü işlemcisi
- Geliştirilmiş moire sıkıştırması
- Daha yüksek çözünürlüklü LCD ekran
- sRAW, Saniyede 5 Kare seri çekim hızı (MB-D12 ile 6 kare)
- Büyük ihtimal 4K çekim desteği olmayacak
- Dahili GPS olacak ancak Wi-Fi olmayacak
- 4 adet merkez otomatik netleme noktası
- D800 ve D800E’ye göre daha hafif gövde
- Geliştirilmiş düşük ışık performansı
Haziran ayında duyurulacağı söylenen yeni Nikon D800S ya da D810, beklentiler doğru çıkarsa 3300$ üstünde bir fiyat etiketine sahip olacak. (NR)
Sigma
Sigma, 85mm f/1.4 DG Art lensini Ağustos ayında görücüye çıkartabilir
Son dönemde hazırladığı lensler ile dikkat çeken Sigma, CanonRumors’un haberine 85mm f/1.4 DG Art modelini Ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Photokina’dan önce karşımıza çıkacağı söylenen lensin, ancak 2015 yılında elde edilebileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Sigma’nın ayrıca 300-600mm odak uzaklığına sahip bir süper telefoto lens duyurusu yapabileceği de söyleniyor. (CR)
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Sigma 85'i merakla bekliyoruz :)