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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Haziran 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon D800/D800E halefi Tayland merkezli olarak üretilebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
36MP çözünürlüğe sahip D800 ve D800E (Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri ile büyük beğeni toplayan Nikon’un, bu modellerin yerine hazırladığı muhtemel D800S veya D810 isimli yeni fotoğraf makinesini Japonya yerine Tayland merkezli olarak üretebileceği ortaya atıldı. Ayrıca yine gelen bilgilere göre makinenin prototip versiyonları test amacıyla farklı alanlarda kullanılmaya başlandı. Tahmini teknik detaylar ise halen aşağıdaki gibi sıralanıyor.

  • 36MP AA filtresi olmayan sensör
  • Expeed 4a görüntü işlemcisi
  • Geliştirilmiş moire sıkıştırması
  • Daha yüksek çözünürlüklü LCD ekran
  • sRAW, Saniyede 5 Kare seri çekim hızı (MB-D12 ile 6 kare)
  • Büyük ihtimal 4K çekim desteği olmayacak
  • Dahili GPS olacak ancak Wi-Fi olmayacak
  • 4 adet merkez otomatik netleme noktası
  • D800 ve D800E’ye göre daha hafif gövde
  • Geliştirilmiş düşük ışık performansı

Haziran ayında duyurulacağı söylenen yeni Nikon D800S ya da D810, beklentiler doğru çıkarsa 3300$ üstünde bir fiyat etiketine sahip olacak. (NR)


Sigma

Sigma, 85mm f/1.4 DG Art lensini Ağustos ayında görücüye çıkartabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Son dönemde hazırladığı lensler ile dikkat çeken Sigma, CanonRumors’un haberine 85mm f/1.4 DG Art modelini Ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Photokina’dan önce karşımıza çıkacağı söylenen lensin, ancak 2015 yılında elde edilebileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Sigma’nın ayrıca 300-600mm odak uzaklığına sahip bir süper telefoto lens duyurusu yapabileceği de söyleniyor. (CR)


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Ed - 4 yıl en beğenilen
Fotoğraf makinesini uygulama yüklenen oyuncaklara çevirmek istiyorsanız Samsung'un bu yönde denemeleri var
DSLR'ların içerisindeki yazılımlar tamamen makine içerisinde grafik işlemeye yönelik olarak yazılmış yazılımlar. Yıllar boyunca buna optimize edilmişler, onların seviyesinde bir Android OS yazılması yıllar alabilir
Android her şeyi süperleştiren bir şey değil.

Sigma 85'i merakla bekliyoruz :)
Fotoğraf makinesini uygulama yüklenen oyuncaklara çevirmek istiyorsanız Samsung'un bu yönde denemeleri varDSLR'ların içerisindeki yazılımlar tamam...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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fotifoti 4 yıl
d5300'ün menüleri harika. belki dokunmatik de olsa tadından yenmezdi :) d400 ile gelebilir.
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stradivardi 4 yıl
Vay arkadaş neymiş bu böyle Türkiye neden gelişmiyor derler TAbii ki de android yada ios benzeri bir işletim sistemi profesyonel makinalar içinde işe yarayabilir BU üzerinde çalışılması gereken emek ve zahmet gerektiren bir iş elbet Apple böyle bi makina çıkarsın hem de profesyonel olarak bakın bakalım canon nikon sony nasıl benzer makineler çıkarıyorlar Bir dönem 1366x768 çözünürlük laptoplarda standarttı ve ısrarla daha üst çözünürlüğe geçilmiyordu Ne zamanki apple retina ekran çıkardı , diğer firmalar yüksek çözünürlükte ürünlerini tek tek meydana çıkmaya başladı Şuan apple daha düşük çözünürlükte kaldı :) Elbet telefon teknolojisinde de yüksek çözünürlük etkisi var bunda İşin ilginç tarafı apple retina ekran çıkarınca yarış orada da kızıştı Yapılamaz diye bişey yok Firmalar en fazla nasıl para kazanıyorlarsa ona göre davranacaklardır elbette Samsung yönlendirme konusunda yeterli etkide değil Keşke apple şu foto işine girse de bu işi de çözse Hiç bir apple ürünüm yok , olmadı da Ama iyi ki apple gibi bir firma var Gözünüzü bu kadar korkak alıştırmayın yapılamayacak şey yok Samsungu da takdir ediyorum akıllı sistemleri heryere adapte edebiliyor Ama daha canon nikon uzmanlığında değiller Bu olamayacakları anlamına gelmez elbette
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SEO-Uzmanı 4 yıl
iktidarın icraatları böyle giderse yakında fotoğrafını çekebileceğiniz bir doğa mazarası kalmayacak !
şimdiden haberiniz olsun ona göre oyunuzu kullanın !
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Fottoman 4 yıl
Wİ-Fi olmadan çıkacağını sanmıyorum hatta çıkmaması lazım şu anda hiçbir DSLR ın :)
Ayrıca 2016 da belki bi ihtimal 2015 son çeyrek çıkar benim görüşüm D800 lerin yenisi
D700 D800 çıkış aralığını dikkate alırsak !
Android ios değilde diğer cihazlarla anında iletişim kurabilecek mailde wi-fi de yada çok daha basit yöntemlerle raw ı taşıyacak hızlı bi işletim sistemi gerçekten iyi olurdu
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Polibot 4 yıl
sürekli bir ürünün halefini çıkaracaklarına artık şu FF sensörlerin fiyatlarını düşürmeye çabalasınlar. artık tam kare çekimler bir ayrıcalık olmamalı bence
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CeRMeDoN 4 yıl
Android ve ios gibi bi sisteme sahip olmaları için çok daha fazla ram çok daha fazla işlemci belleğine ihtiyaç duyarlar. Yeniden bi işletim sistemi yapmak ve stabil çalışmasını sağlamak gerçekten çok zor. Android bile hala oturmuş değil. Bence sistemler hala güzel, klasik bi araba gibi geliyor bana.
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stradivardi 4 yıl
Hep diyoruz teknoloji gelişti , parça fiyatları ucuzladı falan filan ama nedense her yeni çıkan ürün bi öncekinden pahalıya çıkıyor nedense
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stradivardi 4 yıl
Yazılımları sanki 10 yıl önceden kalmış gibi artık android yada ios benzeri bi işletim sistemi kullanmalılar Teknoloji bu kadar ilerlerken bazı şeyler yerinde kalmamalı Ekranlar daha büyük ve kaliteli olmalı bu arada Profesyonellik ve kullanım kolaylığı bir arada olabilir
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IamConquest 4 yıl
Sigma 35mm ve 50mm klasmanında çok iyi işler yapmıştı. Bakalım 85'de nasıl yapacak. Eğer burdada kendini bozmazsa çok iyi bir üretici olduğu kanısına varacağım. Art serisi çok iş görmüştü hadi hayırlısı bakalım. 1.2'sinide bekliyoruz
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