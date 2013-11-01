Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony





Sony’de daha ucuz ve ufak gövdeli FF (Tam Kare) E-Mount fotoğraf makineleri gelebilir

FF (Tam Kare) sensörlü A7 ve A7r fotoğraf makineleriyle halen gündemde büyük yer kaplayan Sony, Egami internet sitesinin bulduğu patente göre daha ucuz ve ufak gövdeli FF (Tam Kare) E-Mount fotoğraf makineleri üzerinde de çalışıyor. Firmanın NEX-5 modeline benzer bir gövde boyutluya geleceği düşünülen modeller, taşınabilirlik noktasında başarılı bir alternatif oluşturabilirler.













Fujifilm





Fujifilm, CES 2014 kapsamında yeni X-Mount fotoğraf makineleri duyurabilir

X-Sistem fotoğraf makinesi ailesi ile başarılı bir çizgi yakalayan Fujifilm, birçok farklı kaynaktan gelen bilgilere CES 2014 fuarında X-Mount bağlantı yapısına sahip yeni fotoğraf makineleri ile karşımıza çıkabilir. X-Pro ile X-E serisi modeller arasına yerleştirileceği belirtilen modeller, hibrit vizör barındırmayacaklar.







