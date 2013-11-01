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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Sony

Sony’de daha ucuz ve ufak gövdeli FF (Tam Kare) E-Mount fotoğraf makineleri gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
FF (Tam Kare) sensörlü A7 ve A7r fotoğraf makineleriyle halen gündemde büyük yer kaplayan Sony, Egami internet sitesinin bulduğu patente göre daha ucuz ve ufak gövdeli FF (Tam Kare) E-Mount fotoğraf makineleri üzerinde de çalışıyor. Firmanın NEX-5 modeline benzer bir gövde boyutluya geleceği düşünülen modeller, taşınabilirlik noktasında başarılı bir alternatif oluşturabilirler.



Fujifilm

Fujifilm, CES 2014 kapsamında yeni X-Mount fotoğraf makineleri duyurabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Sistem fotoğraf makinesi ailesi ile başarılı bir çizgi yakalayan Fujifilm, birçok farklı kaynaktan gelen bilgilere CES 2014 fuarında X-Mount bağlantı yapısına sahip yeni fotoğraf makineleri ile karşımıza çıkabilir. X-Pro ile X-E serisi modeller arasına yerleştirileceği belirtilen modeller, hibrit vizör barındırmayacaklar.



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cinematic 5 yıl
Can haber için teşekkürler. Çıktığı gün yurtdışından almak istiyorum 1-2 yıldır bu ürünü bekliyordum. Bu arada seni ürün inceleme video larında da görmek istiyoruz. Pekala Nex yada FF bir makinenin tanıtımı olabilir.
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