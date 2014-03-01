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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Mart 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Samsung

Samsung’un NX Mini aynasız fotoğraf makinesi kit olarak 500$ fiyat etiketine sahip olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Samsung’un kısa zaman önce ortaya çıkan yeni aynasız fotoğraf makinesi NX Mini (Diğer adıyla NXF1 Mini), PhotoRumors’un yaptığı habere göre bir lens modeliyle beraber (Bundle) 500$ fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Kısa zaman içerisinde resmi duyurusunun yapılması beklenen Samsung NX Mini, özellikle ultra ince gövde yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor ve bu inceliğini 9mm kalınlığa sahip 9-27mm lensi ile tamamlayarak bünyesinde 20MP BSI CMOS 1-inç sensör taşıyor, Full HD 30p video çekebiliyor, 3-inç ekranı öne doğru katlanabiliyor, 160-12800 ISO aralığı sunuyor, saniyede 22 kare gibi oldukça yüksek bir seri çekim hızına ulaşabiliyor ve gücünü DRIMe IV işlemcisinden alıyor. Çektiği görüntüleri MicroSD kartlar üzerine aktarabilen ürün, dahili flaş ile maksimum 1/16000 enstantane değeri gibi diğer ayrıntılara da sahip. 

Eğitim      

Kutay Kösem, video serisine “Makro Fotoğrafçılığını” tanıtan yeni bir video daha ekledi     
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf üzerine hazırladığı eğitim ve tanıtım videolarına devam eden Kutay Kösem, bu sefer makro fotoğrafçılığını masaya yatırdı. Makro ya da diğer bir deyişle yakım çekimlerin nasıl yapıldığını ve bu tarz çekimler için nelere ihtiyaç olduğunu konu hakkında çalışmaları bulunan Can Doğan ile beraber değerlendiren Kutay Kösem’in son videosunu aşağıda izleyebilir, diğer videolarına ise buradan ulaşabilirsiniz.


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clopin 5 yıl
Ürünün lcd Ekran kalitesinden neden hiç bahsedilmiyor 20 mp lik foto çekiyoruz sanki hesap makinasıyla çekilmiş gibi izliyoruz
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belgrava 5 yıl
Samsung MV800'de ki gibi bir ekran olacakmış.

3 "LCD IPS Screen swiveling Like MV800

Burada söylenen MV800 gibi dönen bir ekran olacağı. MV800 'de araştırmama göre 3" TFT LCD 288k piksel ekran bulunmaktadır. Samsung NX Mini'de ise 3" LCD IPS ekran olacakmış. Büyük ihtimalle çözünürlüğü yüksek olacaktır.
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RoadSing3r 5 yıl
Emeğinize sağlık
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