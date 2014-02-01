Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Şubat 2014"

5 yıl
9,7b
1
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Pentax

Pentax, K-60 DSLR fotoğraf makinesi ile 135-380mm f/4-5.6 ve 18-70mm f/2.8-4.5 lens modelleri CP+ 2014 kapsamında duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf sektörünün sayılı firmalarından Pentax, gelen son bilgilere göre yeni DSLR fotoğraf makinesi K-60 ve HD Pentax-DA 135-380mm f/4-5.6 ED IF DC WR ile HD Pentax-DA 18-70mm f/2.8-4.5 AL IF DC WR lens modellerini CP+ 2014 fuarı kapsamında resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunabilir. Lensler hakkında ayrıntılı teknik bilgi ter almazken, K-60’ın aşağıda yer alan detaylara sahip olacağı düşünülüyor;

  • 24MP APS-C CMOS sensör (AA filtre yok)
  • 11 AF noktası
  • 29K RGB ölçüm sistemi
  • 100K perde ömrü
  • PRIME 3 görüntü işlemcisi (K-3 ile aynı)
  • %100 pentaprism optik vizör
  • Hafif ve suya dayanıklı gövde yapısı
  • NFC ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileri
  • Birçok farklı gövde rengi seçeneği
  • 700$ fiyat etiketi

Pentax haricinde birçok farklı firmanın da yeni ürünlerini duyurması beklenen CP+ 2014 fuarı, 13-16 Şubat tarihlerinde Japonya merkezli olarak başlayacak.

Not: Görsel temsilidir. (PR)


Nikon

Nikon’un 1 serisi V3 aynasız fotoğraf makinesi, CP+ 2014 fuarında görücüye çıkartılabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
CP+ 2014 için beklentilerin yüksek olduğu firmalardan Nikon, NikonRumors’un yaptığı habere göre 4K video çekim kalitesiyle beraber fuar kapsamında yeni aynasız 1 V3’ü resmi olarak duyurabilir. Daha önce ortaya çıkan bilgilerde tasarımsal olarak Coolpix P7800’e benzeyeceği söylenen fotoğraf makinesi, bünyesinde yeni bir sensör de barındırabilir. Firmadan aynı zamanda yeni Coolpix serisi kompakt ve lens modelleri de gelebilir.

Not: Görsel temsilidir. (NR)


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serkanozg 5 yıl
bu pentax tutar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Casper VIA V4 Akıllı telefon Video İnceleme 5 yıl 2si1 "Üst Devre" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim