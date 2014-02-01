Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Şubat 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Pentax





Pentax, K-60 DSLR fotoğraf makinesi ile 135-380mm f/4-5.6 ve 18-70mm f/2.8-4.5 lens modelleri CP+ 2014 kapsamında duyurulabilir

Fotoğraf sektörünün sayılı firmalarından Pentax, gelen son bilgilere göre yeni DSLR fotoğraf makinesi K-60 ve HD Pentax-DA 135-380mm f/4-5.6 ED IF DC WR ile HD Pentax-DA 18-70mm f/2.8-4.5 AL IF DC WR lens modellerini CP+ 2014 fuarı kapsamında resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunabilir. Lensler hakkında ayrıntılı teknik bilgi ter almazken, K-60’ın aşağıda yer alan detaylara sahip olacağı düşünülüyor;





24MP APS-C CMOS sensör (AA filtre yok)

11 AF noktası

29K RGB ölçüm sistemi

100K perde ömrü

PRIME 3 görüntü işlemcisi (K-3 ile aynı)

%100 pentaprism optik vizör

Hafif ve suya dayanıklı gövde yapısı

NFC ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileri

Birçok farklı gövde rengi seçeneği

700$ fiyat etiketi





Pentax haricinde birçok farklı firmanın da yeni ürünlerini duyurması beklenen CP+ 2014 fuarı, 13-16 Şubat tarihlerinde Japonya merkezli olarak başlayacak.













Nikon





Nikon’un 1 serisi V3 aynasız fotoğraf makinesi, CP+ 2014 fuarında görücüye çıkartılabilir

CP+ 2014 için beklentilerin yüksek olduğu firmalardan Nikon, NikonRumors’un yaptığı habere göre 4K video çekim kalitesiyle beraber fuar kapsamında yeni aynasız 1 V3’ü resmi olarak duyurabilir. Daha önce ortaya çıkan bilgilerde tasarımsal olarak Coolpix P7800’e benzeyeceği söylenen fotoğraf makinesi, bünyesinde yeni bir sensör de barındırabilir. Firmadan aynı zamanda yeni Coolpix serisi kompakt ve lens modelleri de gelebilir.







