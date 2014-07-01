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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon, beş katmanlı görüntü sensörü için patent aldı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının büyük ismi Canon, daha önce aldığı Foveon benzeri üç katmanlı sensör patentinin yanına bu sefer beş katmanı bulunan bir sensör patenti daha ekledi. Sigma’nın Foveon sensör teknolojisinden farklı olarak kırmızı, yeşil ve mavi yanında kızılötesi ve morötesi katmanlarını da taşıyan bu yeni sensör, bu iki ekstra katman sayesinde de cilt tonlarını daha gerçekçi şekilde üretebiliyor ve sensör aynı zamanda bir kişinin yüzünde bulunan lekelerin veya kırışıklıkların silinmesi noktasında yeni imkanlar vaat ediyor. Canon’un bu yeni teknolojiyi hayata geçirip geçirmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. (Nl)


Canon, kendi ürettiği lensleri tanıtan özel bir internet sitesi hazırladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ürün gamında hemen her ihtiyaca uygun lens çeşidi bulunan Canon, bu lenslerini tanıtmak için hazırladığı özel internet sitesini hayata geçirdi. Hangi durumda hangi lenslerin kullanılması gerektiğinden çekim tavsiyelerine ve video eğitimlerden özel lens teknolojilerine kadar bilgilerin görsel şekilde sunulduğu sayfaya direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. (EC)

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outspoken 4 yıl
Lens=Canon
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