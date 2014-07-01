Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "1 Temmuz 2014"

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Canon

Canon, beş katmanlı görüntü sensörü için patent aldı

Canon, kendi ürettiği lensleri tanıtan özel bir internet sitesi hazırladı

Ürün gamında hemen her ihtiyaca uygun lens çeşidi bulunan Canon, bu lenslerini tanıtmak için hazırladığı özel internet sitesini hayata geçirdi. Hangi durumda hangi lenslerin kullanılması gerektiğinden çekim tavsiyelerine ve video eğitimlerden özel lens teknolojilerine kadar bilgilerin görsel şekilde sunulduğu sayfaya direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.