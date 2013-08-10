Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Ağustos 2013"

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Olympus

Olmypus E-M1 hakkında yeni teknik özellikler ortaya çıktı

Olympus'un yakın zamanda resmi olarak duyurması beklenen E-M1 isimli fotoğraf makinesi hakkında yeni teknik özellikler ortaya çıktı. Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinde PhotoRumors tarafından yayınlanan bilgiye göre Olympus E-M1, yeni DSLR tarzı tutma bölümüne, 16MP sensöre, 81 otomatik netleme noktasına, saniyede 10 kare seri çekim hızına, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, 1/320 saniye flaş senkron hızına, 1/8000-60s enstantane hızına, 3-inç hareketli LCD ekrana, 2,36 milyon piksel elektronik vizöre, MFT sistem yapısına, 122mm × 68mm × 37mm ölçülere ve 430 gram ağırlığa sahip olacak.

Olympus E-M1 beklentiler doğru çıkarsa resmi olarak Eylül ayında duyurulacak.

Nikon

Nikon, yeni bir giriş seviyesi DSLR fotoğraf makinesi hazırlığında olabilir

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Nikon, resmi finansal sonuç sunumu kapsamında giriş seviyesi yeni bir DSLR fotoğraf makinesi hazırlayacağını müjdeledi. Canon'un ufak boyutlu SL1 modeli karşısına çıkartılması beklenen giriş seviyesi DSLR fotoğraf makinesinin, D10XX tarzında bir isimlendirme ile mevcut D31XX serisinin altına konumlandırılması bekleniyor. Ayrıca firmadan APS-C sensöre sahip yeni aynasız fotoğraf makineleri de ilerleyen süreç içerisinde karşımıza çıkabilir.