Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Ağustos 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon’dan Photokina fuarı kapsamında yeni bir FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi gelebilir

Görüntüleme sektörünün üst sırada yer alan ismi Nikon, NikonRumors’un haberine göre Photokina fuarı kapsamında yeni bir FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firmanın hali hazırda satılan D810 ve D610 DSLR modelleri arasına konumlandırılacağı söylenen bu yeni makinenin beklenen teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;





24MP FF (Tam Kare) sensör

Hareketli LCD ekran

Wi-Fi desteği

Expeed 4 görüntü işlemcisi

D610 ya da Df ile benzer ya da daha hafif gövde boyutu

Tahmini D620 ya da D750 model ismi

2500$ civarı satış fiyatı





NikonRumors yayınlandığı bu bilgilere %70 doğruluk oranı veriyor. Nikon’dan ayrıca düşük bir ihtimal de olsa DX sensörlü D9300 ve D7200 modelleri bekleniyor.





Sony





Sony A99II, dünyanın en hızlı AF sistemi ve 36MP sensör satışa sunulabilir

Son dönemde oldukça beğenilen ürünlerin altına imzasını atan Sony, SonyAlphaRumors’un son haberine göre uzun zamandır bilgileri gelen A99II modelini dünyanın en hızlı AF (Otomatik Netleme) sistemi ve A7r bünyesinde de kullanılan 36MP sensörle satışa sunulabilir. Makinenin ayrıca NFC ile dahili Wi-Fi bağlantı seçeneklerine sahip olacağı, GPS teknolojisi ise taşımayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.



