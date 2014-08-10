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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Ağustos 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon’dan Photokina fuarı kapsamında yeni bir FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Görüntüleme sektörünün üst sırada yer alan ismi Nikon, NikonRumors’un haberine göre Photokina fuarı kapsamında yeni bir FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firmanın hali hazırda satılan D810 ve D610 DSLR modelleri arasına konumlandırılacağı söylenen bu yeni makinenin beklenen teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;

  • 24MP FF (Tam Kare) sensör
  • Hareketli LCD ekran
  • Wi-Fi desteği
  • Expeed 4 görüntü işlemcisi
  • D610 ya da Df ile benzer ya da daha hafif gövde boyutu
  • Tahmini D620 ya da D750 model ismi
  • 2500$ civarı satış fiyatı

NikonRumors yayınlandığı bu bilgilere %70 doğruluk oranı veriyor. Nikon’dan ayrıca düşük bir ihtimal de olsa DX sensörlü D9300 ve D7200 modelleri bekleniyor.

Sony

Sony A99II, dünyanın en hızlı AF sistemi ve 36MP sensör satışa sunulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Son dönemde oldukça beğenilen ürünlerin altına imzasını atan Sony, SonyAlphaRumors’un son haberine göre uzun zamandır bilgileri gelen A99II modelini dünyanın en hızlı AF (Otomatik Netleme) sistemi ve A7r bünyesinde de kullanılan 36MP sensörle satışa sunulabilir. Makinenin ayrıca NFC ile dahili Wi-Fi bağlantı seçeneklerine sahip olacağı, GPS teknolojisi ise taşımayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.


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sezar312 4 yıl




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Gece772 4 yıl
Güzel ürün
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Elefue 4 yıl
A99 dışında hareketli ekranı FF algılayıcılı DSLR fotoğraf makinesi gelebileceğini düşünmek bile çok güzel bir duygu.
Buradan Canon un yapmadğını yapan D600 D610 D800 D810 gibi modellere bile flaş koyan Nikon a teşekkürlerimi sunarım
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Aman Tanrım Didim 4 yıl
abi bambaşka bir şey yahu.
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