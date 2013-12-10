Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Aralık 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Carl Zeiss
DxOMark, Carl Zeiss Apo Sonnar T* 2,0/135 ZF.2 (Nikon) lens incelemesini yayınladı
Sektör için yaptığı ayrıntılı test ve incelemeler ile adından sıkça söz ettiren DxOMark’ın yeni konuğu Carl Zeiss Apo Sonnar T* 2,0/135 ZF.2 (Nikon) lens modeli oldu. Nikon’un FF sensörlü D800 DSLR fotoğraf makinesi üzerinde yapılan testler sonucunda siteden ortalama 40 puan alan lens, bu sonuç ile karşılaştırılan Nikon AF DC-Nikkor 105mm F/2.8D ve Nikon AF-S 105mm F/2.8 VR Micro lens modellerinin önünde yer almayı başardı. Genel olarak beğenilen Carl Zeiss Apo Sonnar T* 2,0/135 ZF.2, 2200$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Photography Blog, Carl Zeiss Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA incelemesini yayınladı
Güncel fotoğraf makineleri ve lensleri inceleme şansına erişen önemli internet sitelerinden Photography Blog’un masasına bu sefer Carl Zeiss Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA lens modeli konuk oldu. Sony’nin hala konuşulan A7 ve A7r isimli FF (Tam Kare) sensörlü fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak kullanılabilen lens, yapılan testler sonucunda siteden tasarım, kullanım kolaylığı ve görüntü kalitesi açısından 5 üzerinden 4.5, genel özellikler açısından 4 ve fiyat-performans oranı açısından 4 puan almaya hak kazandı. Genel olarak yüksek oranda önerilen lensin incelemesine ve çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
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