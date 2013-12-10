Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Aralık 2013"

5 yıl
625
1
6
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Carl Zeiss  

DxOMark, Carl Zeiss Apo Sonnar T* 2,0/135 ZF.2 (Nikon) lens incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektör için yaptığı ayrıntılı test ve incelemeler ile adından sıkça söz ettiren DxOMark’ın yeni konuğu Carl Zeiss Apo Sonnar T* 2,0/135 ZF.2 (Nikon) lens modeli oldu. Nikon’un FF sensörlü D800 DSLR fotoğraf makinesi üzerinde yapılan testler sonucunda siteden ortalama 40 puan alan lens, bu sonuç ile karşılaştırılan Nikon AF DC-Nikkor 105mm F/2.8D ve Nikon AF-S 105mm F/2.8 VR Micro lens modellerinin önünde yer almayı başardı. Genel olarak beğenilen Carl Zeiss Apo Sonnar T* 2,0/135 ZF.2, 2200$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.


Photography Blog, Carl Zeiss Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Güncel fotoğraf makineleri ve lensleri inceleme şansına erişen önemli internet sitelerinden Photography Blog’un masasına bu sefer Carl Zeiss Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA lens modeli konuk oldu. Sony’nin hala konuşulan A7 ve A7r isimli FF (Tam Kare) sensörlü fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak kullanılabilen lens, yapılan testler sonucunda siteden tasarım, kullanım kolaylığı ve görüntü kalitesi açısından 5 üzerinden 4.5, genel özellikler açısından 4 ve fiyat-performans oranı açısından 4 puan almaya hak kazandı. Genel olarak yüksek oranda önerilen lensin incelemesine ve çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Metabolism 5 yıl
Flanş mesafesiyle ilgili diye biliyorum


@Judgement..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madmax50 5 yıl
Bu tam kare Sony A7 gövdeler harika da lensler küçülmedi gitti. Örneğin bu zeiss 55 neden canon nikon 50 lenslerin iki katı uzunluğunda. Yahu bu lens aynasız gövdeye takılacak küçülmesi gerekirken büyüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stainless.. 5 yıl
Evet lensin büyüklüğü benim de dikkatimi çekti. Biraz fazla büyük. Dediğiniz gibi taşınabilirlik açısından yapılan aynasız makineler için neden bu 50 mm bile bu kadar büyük, merak ediyorum bunu. Bir farkı mı var desem diğer markalardaki 50 mm'lerden, pek fazla fark edeceğini sanmıyorum. Ama belki daha iyidir. Ama dediğim gibi bence daha ufak olmalı aynasız cihazlara yönelik olması için.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Uygulama Rehberi-3: Sizler için seçtiğimiz faydalı ve kullanışlı Android uygulamaları 5 yıl Noctua NH-U12S ve NH-U14S işlemci soğutucuları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim