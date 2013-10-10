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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Canon
Canon 7D Mark 2014 yılında piyasaya sunulacak
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un sağlamlığı ile öne çıkan ve uzun yıllardır piyasada yer alan fotoğraf makinesi 7D’nin yerine geliştirilen 7D Mark 2 modelinin 2014'ün ikinci çeyreğinde satışa sunulacağı konuşulmaya başlandı. Ayrıca daha önce 70D içerisinde tercih edilen 20.2 MP sensörü kullanacağı söylenen ancak şimdi yeni bir sensör barındıracağı belirtilen 7D Mark 2, video üzerine odaklı bir profesyonel APS-C DSLR fotoğraf makinesi olacak.
Ricoh
Ricoh'un yeni DLSR fotoğraf makinesi Pentax K-3 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ricoh'un geçtiğimiz günlerde resmen kullanıcıların beğenisine sunduğu Pentax K-3 DSLR fotoğraf makinesi, teknik olarak 24MP çözünürlüğünde APS-C sensör, 8.3 kare seri çekim hızı, 100-51,200 ISO aralığı, yeni geliştirilen SAFOX11 27 noktadan (25 nokta çapraz) otomatik netleme sistemi, güçlü PRIME III görüntü işlemcisi, 1/8000 maksimum enstantane değeri ve 3.2-inç 1.37 milyon nokta TFT LCD ekran ve 1920 x 1080 piksel yani Full HD 60, 50, 30 ve 24p video çekimi gibi gelişmiş özellikler ile geliyor. Ricoh tarafından resmi olarak yayınlanan örnek fotoğraflar ise bu yeni makinenin performansını gözler önüne seriyor.
Yayınlanan fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. 


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a.f.y. 5 yıl
bırakın artık üst seviye cihazları apsc yapmayı.
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Portraitclub 5 yıl
daha büyük bir sensör ile gelecek başka bir değişiklik beklemiyorum
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DH Misafiri 5 yıl
For nikon ;)
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Metabolism 5 yıl
Mark2 de seri çekim hızını arttırırlarsa ve sd kart slotuda koyarlarsa baya ilgi görür bence. Sadece sensörünün değişmesi anlamsız olur
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oem84 5 yıl Metabolism
Canon bu. Tabikide sadece sensoru degistircekler, hatta seri cekim hizini dusururlersede sasirmam
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