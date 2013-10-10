Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Ekim 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon

Canon 7D Mark 2014 yılında piyasaya sunulacak

Canon'un sağlamlığı ile öne çıkan ve uzun yıllardır piyasada yer alan fotoğraf makinesi 7D’nin yerine geliştirilen 7D Mark 2 modelinin 2014'ün ikinci çeyreğinde satışa sunulacağı konuşulmaya başlandı. Ayrıca daha önce 70D içerisinde tercih edilen 20.2 MP sensörü kullanacağı söylenen ancak şimdi yeni bir sensör barındıracağı belirtilen 7D Mark 2, video üzerine odaklı bir profesyonel APS-C DSLR fotoğraf makinesi olacak.

Ricoh

Ricoh'un yeni DLSR fotoğraf makinesi Pentax K-3 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı

Ricoh'un geçtiğimiz günlerde resmen kullanıcıların beğenisine sunduğu Pentax K-3 DSLR fotoğraf makinesi, teknik olarak 24MP çözünürlüğünde APS-C sensör, 8.3 kare seri çekim hızı, 100-51,200 ISO aralığı, yeni geliştirilen SAFOX11 27 noktadan (25 nokta çapraz) otomatik netleme sistemi, güçlü PRIME III görüntü işlemcisi, 1/8000 maksimum enstantane değeri ve 3.2-inç 1.37 milyon nokta TFT LCD ekran ve 1920 x 1080 piksel yani Full HD 60, 50, 30 ve 24p video çekimi gibi gelişmiş özellikler ile geliyor. Ricoh tarafından resmi olarak yayınlanan örnek fotoğraflar ise bu yeni makinenin performansını gözler önüne seriyor.



