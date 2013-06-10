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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Pentax
Pentax, K-50 ve Q7 isimli yeni fotoğraf makinelerini yakında duyurabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Önde gelen fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Pentax, geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri ortaya çıkan K-50 DSLR fotoğraf makinesini 6 farklı renk seçeneğiyle 5 Temmuz tarihinde resmi olarak duyurulabilir. Ayrıca firmadan bu tarihte, 1/1.7-inç sensöre ve üç farklı renk seçeneğine (Siyah, gümüş, sarı) sahip Q7 isimli yeni bir aynasız fotoğraf makinesi de karşımıza çıkabilir.

Canon
Canon EF-M 11-22mm f/3.5-5.6 IS STM ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un geçtiğimiz perşembe günü resmi olarak tanıttığı yeni aynasız lens modeli EF-M 11-22mm f/3.5-5.6 IS STM ile çekilmiş örnek fotoğraflar firmanın resmi Yeni Zelanda internet sitesi üzerinde yayınlandı. EOS M fotoğraf makinesi ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilir, lensin teknik özelliklerine ise aşağıdan göz atabilirsiniz.
  • Odak uzaklığı: 11-22mm
  • Maksimum diyafram: f/4-5, 6
  • Minimum diyafram: f/22-32
  • 3-Durak görüntü sabitleme teknolojisi 
  • Lens dizilimi: 12 element 9 grup
  • Diyafram bıçağı: 7
  • Filtre çapı: 55mm
  • Minimum netleme mesafesi: 15cm
  • Ağırlık: 220 gram
  • Boyutlar 58.2 x 60.9mm  
DigitalCameraWorld
DigitalCameraWorld, Panasonic G6 fotoğraf makinesi için video inceleme yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Güncel fotoğraf makineleri için yaptığı video incelemeler ile tanıdığımız DigitalCameraWorld'ün yeni konuğu Panasonic G6 fotoğraf makinesi oldu. Yaptığı incelemede makineyi genel olarak değerlendiren site, özellikle vizör, Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği, hareketli dokunmatik ekran ve farklı kontrol özellikleri açısından Panasonic G6 fotoğraf makinesini oldukça başarılı buldu.
DigitalCameraWorld tarafından yayınlanan Panasonic G6 video incelemesini aşağıda izleyebilirsiniz.  

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