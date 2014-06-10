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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Haziran 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Panasonic

Panasonic LX8, 900$ fiyat etiketine sahip olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz dönemde duyurduğu GH4 ile büyük başarı yakalayan Panasonic, PhotoRumors’un son haberine göre dedikoduları gelen üst seviye kompakt fotoğraf makinesi LX8’i 900$ fiyat etiketiyle satışa sunacak. 4K video çekim yapabileceği belirtilen model, dahili bir elektronik vizöre ve LX7’den daha geniş bir sensöre sahip olacak. Makinenin resmi duyurusu ise tahminler doğru çıkarsa 16 Haziran tarihinde yapılacak. (PR)


Nikon

Nikon D800 ve D800E’nin yerine hazırlanan model 26 Haziran tarihinde duyuruluyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
NikonRumors, Nikon’un 36MP çözünürlüğe sahip D800 ve D800E FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri yerine hazırladığı D800S (Tahmini) isimli modelin 26 Haziran tarihinde duyurulacağını açıkladı. D800E ile benzer olarak AA filtresi taşımayacağı belirtilen D800S, D4 ile D4S arasında da olduğu gibi ufak değişikliklerle karşımıza çıkacak. Makinenin şimdiye kadar öğrenilen teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;

  • 36MP AA filtresi olmayan sensör
  • Expeed 4a görüntü işlemcisi
  • Geliştirilmiş moire sıkıştırması
  • Daha yüksek çözünürlüklü LCD ekran
  • sRAW, Saniyede 5 Kare seri çekim hızı (MB-D12 ile 6 kare)
  • Büyük ihtimal 4K çekim desteği olmayacak
  • Dahili GPS olacak ancak Wi-Fi olmayacak
  • 4 adet merkez otomatik netleme noktası
  • D800 ve D800E’ye göre daha hafif gövde
  • Geliştirilmiş düşük ışık performansı

Nikon D800S’in 3000$ üzeri bir fiyat ile pazara sunulabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor. (NR)

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IamConquest 4 yıl
Nikonun bu çıkacak makinesi pek kuşculara göre değil bence.
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