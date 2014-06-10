Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Haziran 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Panasonic





Panasonic LX8, 900$ fiyat etiketine sahip olabilir

(PR) Geçtiğimiz dönemde duyurduğu GH4 ile büyük başarı yakalayan Panasonic, PhotoRumors’un son haberine göre dedikoduları gelen üst seviye kompakt fotoğraf makinesi LX8’i 900$ fiyat etiketiyle satışa sunacak. 4K video çekim yapabileceği belirtilen model, dahili bir elektronik vizöre ve LX7’den daha geniş bir sensöre sahip olacak. Makinenin resmi duyurusu ise tahminler doğru çıkarsa 16 Haziran tarihinde yapılacak.









Nikon





Nikon D800 ve D800E’nin yerine hazırlanan model 26 Haziran tarihinde duyuruluyor

NikonRumors, Nikon’un 36MP çözünürlüğe sahip D800 ve D800E FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri yerine hazırladığı D800S (Tahmini) isimli modelin 26 Haziran tarihinde duyurulacağını açıkladı. D800E ile benzer olarak AA filtresi taşımayacağı belirtilen D800S, D4 ile D4S arasında da olduğu gibi ufak değişikliklerle karşımıza çıkacak. Makinenin şimdiye kadar öğrenilen teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;





36MP AA filtresi olmayan sensör

Expeed 4a görüntü işlemcisi

Geliştirilmiş moire sıkıştırması

Daha yüksek çözünürlüklü LCD ekran

sRAW, Saniyede 5 Kare seri çekim hızı (MB-D12 ile 6 kare)

Büyük ihtimal 4K çekim desteği olmayacak

Dahili GPS olacak ancak Wi-Fi olmayacak

4 adet merkez otomatik netleme noktası

D800 ve D800E’ye göre daha hafif gövde

Geliştirilmiş düşük ışık performansı





(NR) Nikon D800S’in 3000$ üzeri bir fiyat ile pazara sunulabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.