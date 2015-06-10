Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Haziran 2015"

3 yıl
957
1
5
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Canon
Canon EOS 5DS için yeni örnek fotoğraflar yayınlandı

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz 50.6 MP'lik FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi 5DS ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınlandı. PhotographyBlog tarafından bu sefer Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM lens modeli kullanılarak çekilen 64 adet jpeg ve 26 adet RAW örneğe direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
Sony
Sony A7rII, kavisli sensöre sahip olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony'nin A7r üzerine hazırladığı yeni FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinesi A7rII, SonyAlphaRumors'un iki farklı test kullanıcısından elde ettiği bilgilere göre kavisli bir sensör ile karşımıza çıkabilir. Şimdilik %100 oranında doğruluğu ispatlanamayan bu gelişme, gerçek olması halindeyse mevcut FE serisi lensler ile çok daha yüksek köşe keskinliği ve fotoğraf kalitesi getirecek. A7rII'nin önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Admin bey gecen haftalarda tanitilan Panasonic LUMIX DMC-G70 in incelemesini verseniz ,Panasonic GH 4 le farkini deyerlendirseniz cok iyi olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unknownartist 3 yıl
Kavisli sensör, titreşim engelleme ve hızlı af ile gelirse işi bitirir sony
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Asarhaddon 3 yıl
Yapma Sony tam da A7R almışken olur mu bu :) şaka bir yana bekliyoruz bakalım Sony şu kavisli sensörü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 3 yıl
Kavisli sensörle gelirse efsane olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ciftkazmali 3 yıl
Sony so zamanlarda fotoğrafçılık anlamında çok iyi işler yapmaya başladı gerek sensör alanında gerekse kompak fotoğraf makinaların da çok iyiler pentax kullanıyorum ama bir dahaki seçimim sony olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Bir bellek kiti düşünün hem 3GHz'de çalışıyor hem de 128GB! G.Skill Ripjaws DDR4 bellekler video ön inceleme 3 yıl PowerColor'dan yeni nesil üst seviye ekran kartı tasarımı ve Devil ses kartı video ön inceleme 3 yıl AMD'nin yeni ekran kartını kullandık: Eyefinity Freesync ile 7680x1140 pikselde oyun video ön inceleme 3 yıl LG'den G Flex2'ye ilk bakış bu videoda 3 yıl Bu ekran kartı diğerlerinden farklı görünüyor: Galaxy GTX 980 Ti HOF video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim