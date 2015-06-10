Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Haziran 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon EOS 5DS için yeni örnek fotoğraflar yayınlandı
Canon'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz 50.6 MP'lik FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi 5DS ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınlandı. PhotographyBlog tarafından bu sefer Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM lens modeli kullanılarak çekilen 64 adet jpeg ve 26 adet RAW örneğe direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
Sony
Sony A7rII, kavisli sensöre sahip olabilir
Sony'nin A7r üzerine hazırladığı yeni FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinesi A7rII, SonyAlphaRumors'un iki farklı test kullanıcısından elde ettiği bilgilere göre kavisli bir sensör ile karşımıza çıkabilir. Şimdilik %100 oranında doğruluğu ispatlanamayan bu gelişme, gerçek olması halindeyse mevcut FE serisi lensler ile çok daha yüksek köşe keskinliği ve fotoğraf kalitesi getirecek. A7rII'nin önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.
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