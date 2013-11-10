Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon





Canon’dan 11 Kasım tarihinde yeni fotoğraf makinesi geliyor

Fotoğraf dünyasının büyük ismi Canon, resmi Kore sitesi üzerine yeni bir fotoğraf makinesi ekledi. Şimdilik üstü kapalı olsa da firmanın ufak boyutlu EOS SL1 DSLR makinesi ile benzer bir gövde yapısıyla geleceği görülen model, site üzerinde belirtildiği kadarıyla 11 Kasım tarihinde resmi olarak duyurulacak. SL1’in beyaz versiyonu, aynasız EOS M2 ya da hali hazırda satılmakta olan 1100D’nin yenisi olabileceği düşünülen fotoğraf makinesi büyük bir merak uyandırmış durumda.









Fujifilm





Fujifilm’in XF 10-24mm f/4 R ve XF 56mm f/1.2 R lens modelleri yakında duyurulacak

X-Sistem fotoğraf makinelerini hazırladığı yeni lensler ile desteklemeye devam eden Fujifilm, gelen bilgilere göre XF 10-24mm f/4 R lensini 20 Kasım, XF 56mm f/1.2 R lensini ise 6 Ocak tarihinde resmi olarak duyuracak. Firmanın daha önce yayınladığı yol haritasının sonunda bulunan bu iki lensin fiyatları hakkında ise bir bilgi henüz bulunmuyor.







