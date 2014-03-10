Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Mart 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon D4 ile D4s’in ISO açısından karşılaştırıldığı yeni örnekler yayınladı
Nikon’un özellikle yerine geldiği D4’den daha iyi ISO performansı vaat eden yeni amiral gemisi D4s, farklı kullanıcılar tarafından D4 ile karşılaştırılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda iki üst seviye DSLR fotoğraf makinesini aynı obje, lens (Zeiss Otus 55 mm f/1.4), netleme ayarı ve ışık ayarları ile test eden NikonRumors kullanıcısı, özellikle yüksek ISO değerlerinde D4s’in vaat ettiği performansı gözler önüne seriyor. Örnek fotoğraflara tam çözünürlükleriyle beraber buradan ulaşabilirsiniz.
Nikon’un FF (Tam Kare) uyumlu 35mm f/1.8G lensi için yeni bir inceleme yayınlandı
Nikon tarafından FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri için hazırlanan en yeni lenslerden 35mm f/1.8G için Riccardo Serra tarafından yeni bir inceleme yayınladı. Genel olarak üst düzey keskinlik seviyesi, bokeh kalitesi, ufak gövdesi, parasoley ile dengeli yapısı, başarılı malzeme kalitesi, kararlı otomatik netleme sistemi ve DX üzerinde iyi olmasıyla beğeni toplayan Nikon 35mm f/1.8G, parasoley ile hantal olması, hissedilir distorsiyon ve yüksek fiyatı nedeniyle olumsuz yorumlar aldı. Riccardo Serra’nin lens ile çektiği tam çözünürlükteki örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Panasonic
Panasonic Lumix GH4'ün resmi satış fiyatı belli oldu
Panasonic tarafından geçtiğimiz Şubat ayının başında duyurulan 4K video çekim kapasiteli kamera modeli Lumix GH4'ün resmi satış fiyatı sonunda belli oldu. Makine gövde olarak 1700$, özel arayüz ünitesiyle beraber ise 3300$ fiyat etiketiyle yurt dışındaki satış kanalları üzerinden ön-sipariş ile satılmaya başlandı. Makinenin dağıtımına ise söylendiği kadarıyla Mayıs ayı içerisinde başlanacak.
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Yine de henüz yeterince kullanıcı çıktısı görmedim. Flickr'da falan paylaşımlar artsın, kesin bir şey söylemek o zaman mümkün olur.