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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Mart 2014"

5 yıl
8,7b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon D4 ile D4s’in ISO açısından karşılaştırıldığı yeni örnekler yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un özellikle yerine geldiği D4’den daha iyi ISO performansı vaat eden yeni amiral gemisi D4s, farklı kullanıcılar tarafından D4 ile karşılaştırılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda iki üst seviye DSLR fotoğraf makinesini aynı obje, lens (Zeiss Otus 55 mm f/1.4), netleme ayarı ve ışık ayarları ile test eden NikonRumors kullanıcısı, özellikle yüksek ISO değerlerinde D4s’in vaat ettiği performansı gözler önüne seriyor. Örnek fotoğraflara tam çözünürlükleriyle beraber buradan ulaşabilirsiniz.


Nikon’un FF (Tam Kare) uyumlu 35mm f/1.8G lensi için yeni bir inceleme yayınlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon tarafından FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri için hazırlanan en yeni lenslerden 35mm f/1.8G için Riccardo Serra tarafından yeni bir inceleme yayınladı. Genel olarak üst düzey keskinlik seviyesi, bokeh kalitesi, ufak gövdesi, parasoley ile dengeli yapısı, başarılı malzeme kalitesi, kararlı otomatik netleme sistemi ve DX üzerinde iyi olmasıyla beğeni toplayan Nikon 35mm f/1.8G, parasoley ile hantal olması, hissedilir distorsiyon ve yüksek fiyatı nedeniyle olumsuz yorumlar aldı. Riccardo Serra’nin lens ile çektiği tam çözünürlükteki örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.


Panasonic
Panasonic Lumix GH4'ün resmi satış fiyatı belli oldu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Panasonic tarafından geçtiğimiz Şubat ayının başında duyurulan 4K video çekim kapasiteli kamera modeli Lumix GH4'ün resmi satış fiyatı sonunda belli oldu. Makine gövde olarak 1700$, özel arayüz ünitesiyle beraber ise 3300$ fiyat etiketiyle yurt dışındaki satış kanalları üzerinden ön-sipariş ile satılmaya başlandı. Makinenin dağıtımına ise söylendiği kadarıyla Mayıs ayı içerisinde başlanacak.

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Ed - 5 yıl en beğenilen
Yeni 35 direkt Sigma 35mm Art ile karşılaştırılıyor doğal olarak. Art'a göre flare dayanıklılığı daha iyi, çözünürlük olarak denk bir lens. %100 piksel kalitesini kriter olarak kabul edenleri doyurabilir. Ama yorum olarak oldukça düz bi optik. Art'daki veya Nikon 28mm 1.8'deki karakteristik yorum bu optikte yok. DPR'da gördüğüm kadarıyla pixel peeper'lar dışında çok insanı heyecanlandırmadı da. Ben de 28mm 1.8 kalibresinde bir lens beklemiştim, hatta Nikon 35mm FF'ini çıkardığında Sigma 35mm Art baya darbe alır diye düşünmüştüm ama Nikon beklentileri pek karşılayamadı gibi. Fiyatı da beklenenden pahalı.

Yine de henüz yeterince kullanıcı çıktısı görmedim. Flickr'da falan paylaşımlar artsın, kesin bir şey söylemek o zaman mümkün olur.
Yeni 35 direkt Sigma 35mm Art ile karşılaştırılıyor doğal olarak. Art'a göre flare dayanıklılığı daha iyi, çözünürlük olarak denk bir lens. %100 piksel kalites...
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kakarikikiri 5 yıl
hack li gh2 m pancake 1.7 lensimle beni mutlu etmeye devam ediyor da gh4 ne ara duyruldu.
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Ed - 5 yıl en beğenilen
Yeni 35 direkt Sigma 35mm Art ile karşılaştırılıyor doğal olarak. Art'a göre flare dayanıklılığı daha iyi, çözünürlük olarak denk bir lens. %100 piksel kalitesini kriter olarak kabul edenleri doyurabilir. Ama yorum olarak oldukça düz bi optik. Art'daki veya Nikon 28mm 1.8'deki karakteristik yorum bu optikte yok. DPR'da gördüğüm kadarıyla pixel peeper'lar dışında çok insanı heyecanlandırmadı da. Ben de 28mm 1.8 kalibresinde bir lens beklemiştim, hatta Nikon 35mm FF'ini çıkardığında Sigma 35mm Art baya darbe alır diye düşünmüştüm ama Nikon beklentileri pek karşılayamadı gibi. Fiyatı da beklenenden pahalı.

Yine de henüz yeterince kullanıcı çıktısı görmedim. Flickr'da falan paylaşımlar artsın, kesin bir şey söylemek o zaman mümkün olur.
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