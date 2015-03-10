Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Mart 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon'un Apple ile ortak bir çalışma içerisinde olduğu söyleniyor
Sektörün büyük isimlerinden Nikon'a yakın birçok önemli kaynağı bulunan NikonRumors, aldığı son bilgiye göre Apple ile Nikon'un Amerika bölümü ortak bir çalışma yürütüyor. Apple'ın Cupertino merkezli kampüsünde yapılan oldukça gizli bu çalışmanın, Apple'ın yeni akıllı saati Watch için Nikon makinelerin kontrol edilmesine yönelik bir uygulama olabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.
Sony
Sony, 12 Nisan tarihinde yeni ürünlerini görücüye çıkartıyor
Son dönemde görüntüleme sektörüne yönelik sadece yeni lenslerini tanıtmakla yetinen Sony, SonyAlpaRumors'un haberine göre 12 Nisan tarihli NAB şovu kapsamında yeni bir basın konferansı düzenleyecek. Bu konferans kapsamında firmadan uygun fiyatlı 4K video kamera, dahili 4K çekim desteğine sahip A7000 aynasız fotoğraf makinesi ve yüksek çözünürlüklü bir FE kamera modeli bekleniyor.
Olympus
Olmypus E-M1 Mark 2'nin 1/32.000 enstantane sunabileceği söylenmeye başlandı
MFT sistem retro görünümlü aynasız fotoğraf makineleriyle önemli bir başarı elde eden Olympus, 4/3Rumors'un haberine göre yeni E-M1 Mark 2 modelinde 1/32.000 enstantane sunabilen bir elektronik perde kullanabilir. Diğer teknik detayları hakkında şimdilik herhangi bir bilgi bulunmayan modelin, 2015 yılı içerisinde duyurulabileceği de beklentiler dahilinde yer alıyor.
Fujifilm
Fujifilm X-Pro 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı
X-Trans sensör teknolojisi ve bu sensörü kullanan X-Sistem fotoğraf makineleriyle öne çıkan Fujifilm, FujiRumors'un son haberine göre uzun zamandır bilgileri gelen X-Pro 2 modelinde 4K video çekim desteği ile yeni jenerasyon EXR 3 görüntü işlemcisine yer verecek. 4K video için gerekli olduğu düşünülen EXR 3 işlemcisiyle beraber X-Pro 2'nin video tarafında birçok manuel seçenek sunabileceği de söyleniyor.
Pentax / Ricoh
Ricoh ile Pentax'tan kısa vadede FF (Tam Kare) sensörlü aynasız fotoğraf makinesi beklenmiyor
Geçtiğimiz dönemde Pentax'ı satın alan ve uzun zamandır beklenen FF (Tam Kare) sensörlü Pentax DSLR fotoğraf makinesini müjdeleyerek dikkatleri üzerine çeken Ricoh, bir yöneticisinin açıklamasıyla büyük sensörlü aynasız fotoğraf makinesi üretiminin şimdilik kendileri için uygun olmadığını belirtti. Bu açıklamayla da kısa vadeli FF aynasız fotoğraf makinesi beklentileri suya düştü.
İnceleme
DigitalRev Tv, Olympus OM-D EM-5 II incelemesini yayınladı
Görüntüleme sektörü için önemli incelemelere imza atan popüler YouTube kanalı DigitalRev TV, bu sefer Olympus'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz 40MP çekim modu ile retro tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi OM-D EM-5 II'yi inceledi. Teknik olarak büyük yenilikler getirmediği söylenen ancak genel olarak beğenilen makinenin incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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